Тюменскую строительную компанию оштрафовали на 10 млн за коррупционное нарушение

«В период с 2018 по 2021 годы ООО „Стройпромсервис“ производило строительно-монтажные работы на объектах ООО „РН-Уватнефтегаз“. Руководитель подрядной организации передал заместителю начальника ООО „РН-Уватнефтегаз“ 2 мобильных телефона, автомобиль „Тойота“, планшетный компьютер и стройматериалы общей суммой в 4,5 млн рублей», — уточнили в региональной прокуратуре.
Начальник ООО «Стройпромсервис» передавал все предметы для того, чтобы заказчик беспрепятственно подписал и согласовал проектную, рабочую, исполнительную документацию.
По итогам проверки было возбуждено административное дело в отношении подрядчика за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Организации «Стройпромсервис» назначили штраф в размере 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении фирмы-заказчика рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени.