Тюменскую строительную компанию оштрафовали на 10 млн за коррупционное нарушение

По итогам проверки было возбуждено административное дело в отношении подрядчика за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Организации «Стройпромсервис» назначили штраф в размере 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении фирмы-заказчика рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени.