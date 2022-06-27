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Тюменскую строительную компанию оштрафовали на 10 млн за коррупционное нарушение

27 июня 11:36
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области возбудила дело об административном нарушении в отношении строительной фирмы ООО «Стройпромсервис». Руководитель компании передавал замначальнику ООО «РН-Уватнефтегаз» дорогую технику, автомобиль и стройматериалы за беспрепятственное согласование документаций, сообщили в прокуратуре.
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Суд

«В период с 2018 по 2021 годы ООО „Стройпромсервис“ производило строительно-монтажные работы на объектах ООО „РН-Уватнефтегаз“. Руководитель подрядной организации передал заместителю начальника ООО „РН-Уватнефтегаз“ 2 мобильных телефона, автомобиль „Тойота“, планшетный компьютер и стройматериалы общей суммой в 4,5 млн рублей», — уточнили в региональной прокуратуре.

Начальник ООО «Стройпромсервис» передавал все предметы для того, чтобы заказчик беспрепятственно подписал и согласовал проектную, рабочую, исполнительную документацию.

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По итогам проверки было возбуждено административное дело в отношении подрядчика за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Организации «Стройпромсервис» назначили штраф в размере 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении фирмы-заказчика рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени.

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