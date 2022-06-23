В Тюменской области двое школьников отравились беленой

Первые симптомы отравления проявились у малышей уже спустя час после необычной трапезы — ребята жаловались родителям на головные боли, сонливость, головокружения. Поскольку состояние мальчиков не улучшалось, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали промывание желудка ребятам, но так как состояние одного из ребята начало ухудшаться, обоих доставили в Областную больницу.