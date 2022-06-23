В Тюменской области двое школьников отравились беленой

Первые симптомы отравления проявились у малышей уже спустя час после необычной трапезы — ребята жаловались родителям на головные боли, сонливость, головокружения. Поскольку состояние мальчиков не улучшалось, родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали промывание желудка ребятам, но так как состояние одного из ребята начало ухудшаться, обоих доставили в Областную больницу.
Почти сутки юные ишимцы провели в реанимации. Сегодня утром школьников перевели в детское соматическое отделение. Состояние их здоровья стабилизировалось.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году в Тюменской области было зарегистрировано более 480 случаев отравлений с летальным исходом. Преимущественная часть из них связана с употреблением наркотических препаратов и некачественной алкогольной продукции. Среди детей зафиксированы случаи отравления различными лекарственными средствами.