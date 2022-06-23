В 110 километрах от Тюмени произошел взрыв газа

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь на 16 июня серьезный пожар бушевал на газовом месторождении, находящемся в Новом Уренгое. Из-за разгерметизации загорелась вторая нитка специального коллектора. На тушение огня ушло более полутора часов. Пострадавших и погибших в результате ЧП не было.