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В 110 километрах от Тюмени произошел взрыв газа

23 июня 10:41
Фото: 1Mi
Взрыв газа произошел сегодня в 110 километрах от Тюмени. На газовой заправке в Талице Свердловской области из-за разгерметизации загорелась цистерна с газом. По данным МЧС, вызов поступил в дежурную часть в 14:00.

В настоящее время на месте происшествия с пожаром борются четыре единицы техники и 13 человек личного состава. По предварительным данным пострадавших нет. Площадь территории, охваченной огнем, составила семьдесят квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь на 16 июня серьезный пожар бушевал на газовом месторождении, находящемся в Новом Уренгое. Из-за разгерметизации загорелась вторая нитка специального коллектора. На тушение огня ушло более полутора часов. Пострадавших и погибших в результате ЧП не было.

#Новости#Пожар#Валентина Бурнашева#Происшествия
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