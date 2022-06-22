nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области из-за подорожания запчастей повысят тарифы ОСАГО

22 июня 10:45
Фото: 1Mi
Из-за подорожания запчастей Центральный Банк России планирует увеличить коридор базового тарифа ОСАГО на 26%. Тюменским водителям, которые чаще других попадают в ДТП, базовый тариф повысят до 7 535 рублей, сообщили в ведомстве.

При этом в Тюменской области некоторые запчасти подорожали на 25-30%. Страховщики стремятся покрыть эти убытки за счёт изменения тарифов.

«Общественное обсуждение проекта нового коридора тарифов продолжится до 28 июня, поэтому еще возможны дополнения и изменения перед окончательным утверждением. Инициатива ЦБ носит актуальный характер и будет способствовать качеству и надежности страховой защиты с учетом конъюнктуры рынка, а именно роста цен на запчасти, расходные ремонтные материалы и работы СТО. Данные изменения предоставляют возможность страховщикам корректировать стоимость страховых полисов, но это не означает повышение стоимости ОСАГО до максимальной границы коридора»,комментирует руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

Ранее «Наш город» сообщал, что в большинстве случаев автолюбители покупают страховку через онлайн-сервисы. С нового года в Тюмени, как и в других крупных городах с интенсивным трафиком, коэффициент для покупки полиса ОСАГО был понижен. Ранее он составлял 2. В Тобольске коэффициент незначительно снижен до 1,24.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25