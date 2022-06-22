В Тюменской области из-за подорожания запчастей повысят тарифы ОСАГО

«Общественное обсуждение проекта нового коридора тарифов продолжится до 28 июня, поэтому еще возможны дополнения и изменения перед окончательным утверждением. Инициатива ЦБ носит актуальный характер и будет способствовать качеству и надежности страховой защиты с учетом конъюнктуры рынка, а именно роста цен на запчасти, расходные ремонтные материалы и работы СТО. Данные изменения предоставляют возможность страховщикам корректировать стоимость страховых полисов, но это не означает повышение стоимости ОСАГО до максимальной границы коридора»,комментирует руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.