В Тюменской области из-за подорожания запчастей повысят тарифы ОСАГО

При этом в Тюменской области некоторые запчасти подорожали на 25-30%. Страховщики стремятся покрыть эти убытки за счёт изменения тарифов.
«Общественное обсуждение проекта нового коридора тарифов продолжится до 28 июня, поэтому еще возможны дополнения и изменения перед окончательным утверждением. Инициатива ЦБ носит актуальный характер и будет способствовать качеству и надежности страховой защиты с учетом конъюнктуры рынка, а именно роста цен на запчасти, расходные ремонтные материалы и работы СТО. Данные изменения предоставляют возможность страховщикам корректировать стоимость страховых полисов, но это не означает повышение стоимости ОСАГО до максимальной границы коридора»,комментирует руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева.
Ранее «Наш город» сообщал, что в большинстве случаев автолюбители покупают страховку через онлайн-сервисы. С нового года в Тюмени, как и в других крупных городах с интенсивным трафиком, коэффициент для покупки полиса ОСАГО был понижен. Ранее он составлял 2. В Тобольске коэффициент незначительно снижен до 1,24.