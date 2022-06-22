Росавиация продлила запрет на полеты в ряд городов юга России

На минувшей неделе стало известно, что авиакомпания Utair аннулировала полеты в Анапу из Тюмени, которые должны были стартовать в августе. Пассажирам были отправлены сообщения об отмене рейсов и возврате денежных средств за авиабилеты. Теперь тюменцам до южного города придется добираться либо на поезде, либо через ближайший открытый аэропорт.