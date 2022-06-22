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Росавиация продлила запрет на полеты в ряд городов юга России

22 июня 07:11
Фото: 1Mi
Аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-дону, Краснодара, Симферополя, Белгорода, Воронежа, Липецка, Брянска, Курска и Элисты не будут принимать воздушные суда до 30 июня. Решение о продлении временного ограничения на полеты приняла Росавиация. Остальные российские аэропорты продолжают работать в традиционном режиме.

На минувшей неделе стало известно, что авиакомпания Utair аннулировала полеты в Анапу из Тюмени, которые должны были стартовать в августе. Пассажирам были отправлены сообщения об отмене рейсов и возврате денежных средств за авиабилеты. Теперь тюменцам до южного города придется добираться либо на поезде, либо через ближайший открытый аэропорт.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в понедельник из-за неполадок с электричеством в тюменский аэропорт «Рощино» через 20 минут после вылета вернулся самолет, направлявшийся в Нижневартовск. В результате инцидента никто не пострадал.

#Новости#Росавиация#Валентина Бурнашева#Общество
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