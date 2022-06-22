Ольга Сорокина – победительница конкурса «Деловые женщины 2022»

«Развитие профессиональной и мотивированной команды – одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам Страховой Дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов. Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда – заслуга сплоченной команды Страхового Дома ВСК», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.