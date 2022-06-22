Облигации РЭО в сентябре будут выставлены на ММВБ

Еще несколько банков и другие финансовые организации стремятся принять участие в проекте, подчеркнул Денис Буцаев. Так, на ПМЭФ РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие», который планирует выкупить облигации РЭО на сумму 10 млрд руб. «Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — подытожил Буцаев.