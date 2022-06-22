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Облигации РЭО в сентябре будут выставлены на ММВБ

22 июня 07:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Российский экологический оператор принял решение о размещении на ММВБ облигаций. ЦБ России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО, первый выпуск которых запланирован на сентябрь. Выпуски, предназначенные для финансирования экопроектов по переработке отходов, будут верифицированы как зеленые.

Большая часть средств, вырученных от размещения облигаций на Мосбирже, будет направлена на финансирование создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет tass.ru.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что уже 10 проектов стоимостью около 20 миллиардов рублей находятся в пайплайне на 2022 год. Основной инвестор облигационной программы РЭО — Россельхозбанк, который специально для этих целей докапитализирован правительством на 5 миллиардов рублей.

Еще несколько банков и другие финансовые организации стремятся принять участие в проекте, подчеркнул Денис Буцаев. Так, на ПМЭФ РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие», который планирует выкупить облигации РЭО на сумму 10 млрд руб. «Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — подытожил Буцаев.

В числе первых проектов, на реализацию которых будут направлены средства, полученные от продажи облигаций, — комплексный объект в Кингисеппе мощностью 300 тысяч тонн. РЭО вложит в его реализацию 2,3 миллиарда рублей из 2,9 миллиарда общих инвестиций. Концессионный проект в Магаданской области также планируют профинансировать за счет средств с размещения облигаций на Мосбирже. Инвестиции РЭО составят 4 миллиарда рублей при общей стоимости проекта 5,7 миллиарда рублей.

«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора, — прокомментировал замгендиректора РЭО Сергей Королев. — Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже».

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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