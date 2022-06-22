Облигации РЭО в сентябре будут выставлены на ММВБ

Большая часть средств, вырученных от размещения облигаций на Мосбирже, будет направлена на финансирование создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет tass.ru.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что уже 10 проектов стоимостью около 20 миллиардов рублей находятся в пайплайне на 2022 год. Основной инвестор облигационной программы РЭО — Россельхозбанк, который специально для этих целей докапитализирован правительством на 5 миллиардов рублей.
Еще несколько банков и другие финансовые организации стремятся принять участие в проекте, подчеркнул Денис Буцаев. Так, на ПМЭФ РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие», который планирует выкупить облигации РЭО на сумму 10 млрд руб. «Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от «Эксперт РА», — подытожил Буцаев.
В числе первых проектов, на реализацию которых будут направлены средства, полученные от продажи облигаций, — комплексный объект в Кингисеппе мощностью 300 тысяч тонн. РЭО вложит в его реализацию 2,3 миллиарда рублей из 2,9 миллиарда общих инвестиций. Концессионный проект в Магаданской области также планируют профинансировать за счет средств с размещения облигаций на Мосбирже. Инвестиции РЭО составят 4 миллиарда рублей при общей стоимости проекта 5,7 миллиарда рублей.
«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора, — прокомментировал замгендиректора РЭО Сергей Королев. — Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже».