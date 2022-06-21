В Тюменской области утонули 7 взрослых и 5 детей

Двенадцать человек утонули с начала года в Тюменской области. Пятеро погибших — дети. В связи с ростом числа случаев гибели на воде, в Тюмени усилены меры профилактики на водоемах. Сотрудники ГИМС проводят ежедневные рейды на диких пляжах, а также в местах ловли рыбы.

Напомним, только на минувшей неделе за два дня в воде погибли четыре человека, в том числе двое детей 10 и 13 лет. Школьники купались без присмотра взрослых. В начале июня в деревне Решетникова в карьере утонули двое мальчиков — 6 и 10 лет. Также как и в первом случае, дети находились у водоема без родителей. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени официально купальный сезон был открыт 20 мая. На сегодняшний день водные процедуры разрешено принимать лишь отдыхающим на водоемах, расположенных на базе отдыха «Кулига Парк», санатория «Сибирь». Также безопасной признана акватория озера Верхнее Кривое.