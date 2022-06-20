В Тюмени рекордно дешевеют овощи и другие продукты

Серьёзно подешевел чеснок, в начале года он стоил 250 рублей, а теперь 152 рубля за килограмм. Огурцы неделю назад можно было найти по 45 рублей. Подешевела капуста (в марте 79 рублей, теперь от 40 до 47 рублей), и морковь (с 70 до 52 рублей). Сахар теперь стоит 70 – 80 рублей.