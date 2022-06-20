В Тюмени рекордно дешевеют овощи и другие продукты

Серьёзно подешевел чеснок, в начале года он стоил 250 рублей, а теперь 152 рубля за килограмм. Огурцы неделю назад можно было найти по 45 рублей. Подешевела капуста (в марте 79 рублей, теперь от 40 до 47 рублей), и морковь (с 70 до 52 рублей). Сахар теперь стоит 70 – 80 рублей.
Почти на 10% снизились цены на помидоры, но новый урожай ожидается в конце июля. Недавно на рынках появилась черешня (475 рублей за кг) и свежая клубника. Эксперты ожидают постепенного снижения цен на ягоды. Рекордно высокие цены пока наблюдаются на яблоки и бананы.
Известно, что в июне резко подешевел картофель нового урожая на Юге России до 24,3 рублей за килограмм (только если покупать от 20 тонн).