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В Тюмени рекордно дешевеют овощи и другие продукты

20 июня 14:47
Фото: 1Mi
За последние несколько месяцев в магазинах Тюмени наблюдается снижение цен на некоторые продукты, сообщают источники «Нашего города». Ожидается, что скоро в город привезут новый урожай фруктов и овощей.
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Тюмень

Серьёзно подешевел чеснок, в начале года он стоил 250 рублей, а теперь 152 рубля за килограмм. Огурцы неделю назад можно было найти по 45 рублей. Подешевела капуста (в марте 79 рублей, теперь от 40 до 47 рублей), и морковь (с 70 до 52 рублей). Сахар теперь стоит 70 – 80 рублей.

Почти на 10% снизились цены на помидоры, но новый урожай ожидается в конце июля. Недавно на рынках появилась черешня (475 рублей за кг) и свежая клубника. Эксперты ожидают постепенного снижения цен на ягоды. Рекордно высокие цены пока наблюдаются на яблоки и бананы.

Известно, что в июне резко подешевел картофель нового урожая на Юге России до 24,3 рублей за килограмм (только если покупать от 20 тонн).

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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