nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец осужден на год за пьяную поездку на электросамокате

20 июня 07:29
Фото: 1Mi
27-летний мужчина предстал пред судом за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что в декабре, после новогоднего корпоратива, выпивший мужчина поехал на своем электросамокате в аптеку. Но доехать до цели он не успел, его остановили сотрудники ГИБДД.

Сегодня Ленинский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за поездку на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Мужчина ранее уже был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В декабре 2020-го года он передвигался на машине и также попался сотрудникам ГИБДД. От прохождения алкотестера он тогда отказался и был лишен прав на 1 год 7 месяцев.

Кикшеринг в Тюмени: горожан ждет проблемное лето
Узнать подробнее

А в декабре этого года мужчина выпив на новогоднем корпоративе попытался доехать на электросамокате до аптеки. Но и тут его встретили сотрудники ГИБДД. На этот раз он согласился пройти алкотестер, который показал, что мужчина пьян.

"Напоминаем, что электросамокаты мощностью более 250 Ватт приравняли к категории транспортных средств «М». А потому к ним применяются такие же правила и законы, как и к другим транспортным средствам", горорит Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области

Поэтому пьяного водителя электросамоката и осудили по части 1 статьи 264 УК РФ. Приговор еще в законную силу не вступил.

Материалы по теме
Тюменец на электросамокате обогнал крупный грузовик на объездной дороге
#Новости#Алена Патрушева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25