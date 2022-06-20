Тюменец осужден на год за пьяную поездку на электросамокате

Мужчина ранее уже был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В декабре 2020-го года он передвигался на машине и также попался сотрудникам ГИБДД. От прохождения алкотестера он тогда отказался и был лишен прав на 1 год 7 месяцев.