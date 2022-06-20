Тюменец осужден на год за пьяную поездку на электросамокате

Сегодня Ленинский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за поездку на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.
Мужчина ранее уже был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В декабре 2020-го года он передвигался на машине и также попался сотрудникам ГИБДД. От прохождения алкотестера он тогда отказался и был лишен прав на 1 год 7 месяцев.
А в декабре этого года мужчина выпив на новогоднем корпоративе попытался доехать на электросамокате до аптеки. Но и тут его встретили сотрудники ГИБДД. На этот раз он согласился пройти алкотестер, который показал, что мужчина пьян.
"Напоминаем, что электросамокаты мощностью более 250 Ватт приравняли к категории транспортных средств «М». А потому к ним применяются такие же правила и законы, как и к другим транспортным средствам", горорит Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области
Поэтому пьяного водителя электросамоката и осудили по части 1 статьи 264 УК РФ. Приговор еще в законную силу не вступил.