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СКФУ будет продвигать на Ближнем Востоке русский язык

20 июня 15:04
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустил масштабный проект «PRO русский» по популяризации русского языка на Ближнем Востоке. Проект рассчитан на людей, которые никогда не учили русский язык, но желают на нем общаться.

Первым мероприятием в рамках организованного вместе с Россотрудничеством проекта «PRO русский» стало открытие в Тегеране образовательной площадки в формате «литературное кафе». Как сообщил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ее участниками на первом этапе стали более 100 человек, пишет newstracker.ru.

«Ученые СКФУ разработали уникальный лингвокультурный компонент, который позволит всем желающим с легкостью выучить фразы, которые позволят коммуницировать в малых группах», - говорит Дмитрий Беспалов.

Гости литературного кафе начали учить язык с русской народной сказки «Репка». Они разучили фразы приветствия, пожелания здоровья, а также выяснения степени родства.

В рамках проекта ректор СКФУ поговорил о будущем популяризации русской культуры в Иране с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко. Беспалов рассказал о проектах, которые уже реализуются в коллаборации с иранскими университетами-партнерами.

С мая 2022 года ученые-русисты СКФУ проводят серию вебинаров по русской грамматике для иранских студентов. Активно развивается сотрудничество СКФУ и с Технологическим университетом имени Шарифа в области информационных технологий, электроэнергетики и электротехники. В ближайшее время планируется открытие совместной лаборатории в области проектирования интеллектуальных сетей и исследования надежности электроэнергетических систем.

Также ставропольские преподаватели обсудили в Иране формирование консорциума «Каспий-Восток», который включит в себя создание мероприятий, посвященных юбилею Петра I, и запуск интерактивных конкурсов для жителей Ирана на знание русской литературы.

Отметим, что ставропольский вуз активно продвигает русский язык на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Средней и Центральной Азии.

Напомним, что СКФУ совместно с Россотрудничеством недавно провел в Таджикистане Неделю русского языка для жителей республики и беженцев из Афганистана.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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