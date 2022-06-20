СКФУ будет продвигать на Ближнем Востоке русский язык

В рамках проекта ректор СКФУ поговорил о будущем популяризации русской культуры в Иране с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко. Беспалов рассказал о проектах, которые уже реализуются в коллаборации с иранскими университетами-партнерами.