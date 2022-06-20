СКФУ будет продвигать на Ближнем Востоке русский язык

Первым мероприятием в рамках организованного вместе с Россотрудничеством проекта «PRO русский» стало открытие в Тегеране образовательной площадки в формате «литературное кафе». Как сообщил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ее участниками на первом этапе стали более 100 человек, пишет newstracker.ru.
«Ученые СКФУ разработали уникальный лингвокультурный компонент, который позволит всем желающим с легкостью выучить фразы, которые позволят коммуницировать в малых группах», - говорит Дмитрий Беспалов.
Гости литературного кафе начали учить язык с русской народной сказки «Репка». Они разучили фразы приветствия, пожелания здоровья, а также выяснения степени родства.
В рамках проекта ректор СКФУ поговорил о будущем популяризации русской культуры в Иране с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко. Беспалов рассказал о проектах, которые уже реализуются в коллаборации с иранскими университетами-партнерами.
С мая 2022 года ученые-русисты СКФУ проводят серию вебинаров по русской грамматике для иранских студентов. Активно развивается сотрудничество СКФУ и с Технологическим университетом имени Шарифа в области информационных технологий, электроэнергетики и электротехники. В ближайшее время планируется открытие совместной лаборатории в области проектирования интеллектуальных сетей и исследования надежности электроэнергетических систем.
Также ставропольские преподаватели обсудили в Иране формирование консорциума «Каспий-Восток», который включит в себя создание мероприятий, посвященных юбилею Петра I, и запуск интерактивных конкурсов для жителей Ирана на знание русской литературы.
Отметим, что ставропольский вуз активно продвигает русский язык на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Средней и Центральной Азии.
Напомним, что СКФУ совместно с Россотрудничеством недавно провел в Таджикистане Неделю русского языка для жителей республики и беженцев из Афганистана.