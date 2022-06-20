Пожар в тюменском СНТ «Тополя-1» чуть не привел к трагедии

«О пожаре сообщили в 17:24 в субботу. Горел дом площадью 55 кв. м. и хозяйственные постройки, общая площадь — 129 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня на другие дома в кооперативе. К ликвидации возгорания привлекли 26 человек и 6 единиц техники»,пояснили в 32 пожарно-спасательном отряде МЧС по Тюменской области.
Огнеборцам пришлось работать в условиях плотной застройки, но благодаря грамотной тактике тушения они смогли локализовать пожар менее чем за 30 минут. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Специалисты устанавливают причины произошедшего и размер материального ущерба.
Как правило, подобные происшествия случаются из-за неисправного печного отопления, неосторожного обращения с огнем или замыкания электропроводки.
Тюменцев призвали не использовать неисправные электроприборы, не хранить в подвалах и чердаках легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества, а также не оставлять без присмотра включенную в сеть технику.