Пожар в тюменском СНТ «Тополя-1» чуть не привел к трагедии

В прошедшие выходные произошел пожар в СНТ «Тополя-1» на Московском тракте. Огонь мог перекинуться на соседние постройки, но это предотвратили специалисты МЧС, вовремя ликвидировавшие пожар. На момент прибытия спасателей горел один из домов и хозяйственные постройки, сообщили в МЧС по Тюменской области.

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