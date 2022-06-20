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Новым начальником Тюменской таможни стал Владимир Зябко

20 июня 09:33
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Владимир Зябко.
Губернатору Тюменской области Александру Моору представили нового руководителя Тюменской таможни, им стал Владимир Зябко. Об этом сообщили в Информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

Встреча Александра Моора и нового начальника таможни состоялась в здании Правительства Тюменской области. Также в ней принял участие Алексей Фролов, руководитель Уральского таможенного управления.

Владимир Зябко служит в таможенных органах уже более 20 лет — с 2001 года. До перехода на эту должность, мужчина работал первым заместителем начальника Уральской электронной таможни.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

У Зябко есть различные награды — нагрудный знак «Отличник таможенной службы», медали «За службу в таможенных органах» 1, 2 и 3 степеней, медаль «Дмитрий Бибиков».

До назначения Владимира Зябко исполняющим обязанности начальника таможни был Сергей Николаев.

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