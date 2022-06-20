Новым начальником Тюменской таможни стал Владимир Зябко

Встреча Александра Моора и нового начальника таможни состоялась в здании Правительства Тюменской области. Также в ней принял участие Алексей Фролов, руководитель Уральского таможенного управления.
Владимир Зябко служит в таможенных органах уже более 20 лет — с 2001 года. До перехода на эту должность, мужчина работал первым заместителем начальника Уральской электронной таможни.
У Зябко есть различные награды — нагрудный знак «Отличник таможенной службы», медали «За службу в таможенных органах» 1, 2 и 3 степеней, медаль «Дмитрий Бибиков».
До назначения Владимира Зябко исполняющим обязанности начальника таможни был Сергей Николаев.