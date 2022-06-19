В тюменских магазинах появился аналог Coca-Cola от Черноголовки

Ранее «Наш Город» писал, что компания Очаково начала производство аналогов Сoca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки под названиями CoolCola, Fancy и Street поступили в тюменские магазины в конце мая. Тогда же в ресторанах быстрого питания KFC появились отечественные лимонады. «Байкал» и «Дюшес» пришли на смену Pepsi и Mirinda.