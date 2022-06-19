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В тюменских магазинах появился аналог Coca-Cola от Черноголовки

19 июня 12:59
Фото: 1Mi
Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company заявила на этой неделе о прекращении деятельности на территории России. Реализация продукции предприятия будет прекращена в стране после того, как будут распроданы все имеющиеся на складах запасы.
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Тюмень

В настоящее время прилавки тюменских магазинов заполнены бутылками с популярной иностранной газировкой, однако с каждым днем появляется все больше аналогов напитка.

На днях полки тюменских торговых точек пополнились «Колой» от Черноголовки. По словам тюменцев, успевших попробовать новинку, вкус у напитка вполне достойный, но от оригинала отличается — присутствует кислинка, кроме того, напиток не отличается сильной газацией.

«Вкусно, напомнило Pepsi начала 90-х», написала Вероника К.

Стоимость литровой бутылки составляет от 70 до 120 рублей. За двухлитровую «Колу» от Черноловки придется отдать порядка 140-170 рублей. Для сравнения, литровая бутылка Coca-Cola сегодня стоит в среднем 85 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что компания Очаково начала производство аналогов Сoca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки под названиями CoolCola, Fancy и Street поступили в тюменские магазины в конце мая. Тогда же в ресторанах быстрого питания KFC появились отечественные лимонады. «Байкал» и «Дюшес» пришли на смену Pepsi и Mirinda.

#Новости#Тюмень#Импортозамещение#Валентина Бурнашева#Общество
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