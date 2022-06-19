В тюменских магазинах появился аналог Coca-Cola от Черноголовки

В настоящее время прилавки тюменских магазинов заполнены бутылками с популярной иностранной газировкой, однако с каждым днем появляется все больше аналогов напитка.
На днях полки тюменских торговых точек пополнились «Колой» от Черноголовки. По словам тюменцев, успевших попробовать новинку, вкус у напитка вполне достойный, но от оригинала отличается — присутствует кислинка, кроме того, напиток не отличается сильной газацией.
«Вкусно, напомнило Pepsi начала 90-х», написала Вероника К.
Стоимость литровой бутылки составляет от 70 до 120 рублей. За двухлитровую «Колу» от Черноловки придется отдать порядка 140-170 рублей. Для сравнения, литровая бутылка Coca-Cola сегодня стоит в среднем 85 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что компания Очаково начала производство аналогов Сoca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки под названиями CoolCola, Fancy и Street поступили в тюменские магазины в конце мая. Тогда же в ресторанах быстрого питания KFC появились отечественные лимонады. «Байкал» и «Дюшес» пришли на смену Pepsi и Mirinda.