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В Тюменской слободе из-за строительства ТРЦ уничтожили молодые сосны

18 июня 08:16
Фото: 1Mi
Жители микрорайона Тюменская слобода бьют тревогу. В зеленой зоне, расположенной в микрорайоне, уничтожают молодые сосны. На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как трактор просто напролом едет по деревьям.

«Тюменская слобода уничтожают все ёлочки. Правомерны ли эти действия? Столько лесов горит каждый год, неужели нельзя было это всё пересадить? Или проще заплатить кому-то и просто уничтожить», задаются вопросом горожане.

Тюменцы уверены, что деревья можно было пересадить в другие районы и парки — городу катастрофически не хватает зеленых зон.

«Ломать не строить. Можно было пересадить, причем бесплатно, в другие районы. Зато администрация потом будет опять покупать саженцы, чтобы на камеру посадить»,считает Кайрат М.

По мнению жителей областной столицы, зачистку от растительности в данном районе ведут в связи с подготовкой к строительству торгового центра «Легенда». ТРЦ площадью полторы тысячи квадратных метров расположится на улице Фармана Салманова. Открытие объекта запланировано на осень 2022 года.

#Новости#Вырубка деревьев#Жк тюменская слобода#Валентина Бурнашева#Общество
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