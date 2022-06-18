В Тюменской слободе из-за строительства ТРЦ уничтожили молодые сосны

«Тюменская слобода уничтожают все ёлочки. Правомерны ли эти действия? Столько лесов горит каждый год, неужели нельзя было это всё пересадить? Или проще заплатить кому-то и просто уничтожить», задаются вопросом горожане.
Тюменцы уверены, что деревья можно было пересадить в другие районы и парки — городу катастрофически не хватает зеленых зон.
«Ломать не строить. Можно было пересадить, причем бесплатно, в другие районы. Зато администрация потом будет опять покупать саженцы, чтобы на камеру посадить»,считает Кайрат М.
По мнению жителей областной столицы, зачистку от растительности в данном районе ведут в связи с подготовкой к строительству торгового центра «Легенда». ТРЦ площадью полторы тысячи квадратных метров расположится на улице Фармана Салманова. Открытие объекта запланировано на осень 2022 года.