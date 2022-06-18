Тюменец, пострадавший при крушении самолета в Ялуторовске, пошел на поправку

Напомним, 16 июня в Тюменской области потерпел крушение частный легкомоторный самолёт, вылетевший с аэродрома «Пустошкино» в Ялуторовске. Сигнал о падении поступил в МЧС в около 10 часов утра. В результате происшествия пострадал один человек — пилот воздушного судна.