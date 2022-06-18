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Тюменец, пострадавший при крушении самолета в Ялуторовске, пошел на поправку

18 июня 16:32
Фото: Центральное МСУТ СКР
Пилот самолета, потерпевшего крушение 16 июня под Ялуторовском, начал идти на поправку. Как рассказал nashgorod.ru заведующий реанимацией ОБ 23 Евгений Гучев, мужчина находится в сознании, отмечается положительная динамика лечения.
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Тюмень

В настоящее время он продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме.

Напомним, 16 июня в Тюменской области потерпел крушение частный легкомоторный самолёт, вылетевший с аэродрома «Пустошкино» в Ялуторовске. Сигнал о падении поступил в МЧС в около 10 часов утра. В результате происшествия пострадал один человек — пилот воздушного судна.

В настоящее время центральное следственное управление на транспорте ведет расследование произошедшего происшествия. Дело находится на контроле транспортной прокуратуры Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Крушение самолета#Самолет#Валентина Бурнашева#Общество
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