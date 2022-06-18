Главный итог ПМЭФ-2022: 37 миллиардов рублей инвестиций

«ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Сегодня никто не откладывает инвестиционные инициативы в долгий ящик. Напротив, инвесторы понимают, что сейчас — хорошее, интересное время. Освобождаются рынки, появляются новые возможности. Банк России снижает ключевую ставку, а значит, кредитные ресурсы становятся доступнее. Все это вселяет оптимизм. Мы наметили перспективные проекты, которые реализуем в будущем», отметил Александр Моор.