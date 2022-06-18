Главный итог ПМЭФ-2022: 37 миллиардов рублей инвестиций

«ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Сегодня никто не откладывает инвестиционные инициативы в долгий ящик. Напротив, инвесторы понимают, что сейчас — хорошее, интересное время. Освобождаются рынки, появляются новые возможности. Банк России снижает ключевую ставку, а значит, кредитные ресурсы становятся доступнее. Все это вселяет оптимизм. Мы наметили перспективные проекты, которые реализуем в будущем», отметил Александр Моор.
Помимо инвестнаправлений, в рамках работы ПМЭФ-2022 между Тюменской, Челябинской, Свердловской областями, Пермским краем, Республикой Башкортостан и Ростуризмом заключен договор о развитии туристической отрасли.
Также достигнута договоренность о сотрудничестве с Арменией в сферах экономики, товарооборота культуры, туризма.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня главы Тюменской, Челябинской и Курганской областей договорились о совместной работе по развитию внутреннего туризма. Запланировано открытие туристического маршрута Челябинск — Шадринск — Тюмень.