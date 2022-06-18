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Главный итог ПМЭФ-2022: 37 миллиардов рублей инвестиций

18 июня 06:38
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Экономика Тюмeнской области пополнится 37 миллиардами рублей инвeстиций. Большую часть дeнeжных срeдств, 32 млрд рублей, прeдоставит компания «Систeмные концессии». Об этом сообщил губернатор рeгиона Александр Моор в своeм тг-каналe по итогам двух днeй работы XXV Пeтербургского мeждународного экономичeского форума.

«ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Сегодня никто не откладывает инвестиционные инициативы в долгий ящик. Напротив, инвесторы понимают, что сейчас — хорошее, интересное время. Освобождаются рынки, появляются новые возможности. Банк России снижает ключевую ставку, а значит, кредитные ресурсы становятся доступнее. Все это вселяет оптимизм. Мы наметили перспективные проекты, которые реализуем в будущем», отметил Александр Моор.

Помимо инвестнаправлений, в рамках работы ПМЭФ-2022 между Тюменской, Челябинской, Свердловской областями, Пермским краем, Республикой Башкортостан и Ростуризмом заключен договор о развитии туристической отрасли.

Также достигнута договоренность о сотрудничестве с Арменией в сферах экономики, товарооборота культуры, туризма.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня главы Тюменской, Челябинской и Курганской областей договорились о совместной работе по развитию внутреннего туризма. Запланировано открытие туристического маршрута Челябинск — Шадринск — Тюмень.

#Новости#ПМЭФ#Валентина Бурнашева#Экономика
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