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Житель Тобольска зарезал своего приятеля из-за того, что тот обидел кошку

17 июня 05:15
Фото: 1Mi
44-летнего жителя Тобольска обвиняют в убийстве своего приятеля. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Заседание суда состоится в ближайшее время, сообщили «Нашему Городу» в следственном управлении Следственного комитета России по Тюменской области.

По данным следствия, 17 апреля тоболяк у себя дома со своим приятелем распивали алкогольные напитки. Конфликт возник из-за того, что хозяину не понравилось то, как друг обращается с его кошкой. В ходе ссоры он нанес приятелю три удара в грудь кухонным ножом. 46-летний мужчина скончался в больнице на следующий день.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 64-летнего пенсионера обвинили в убийстве собственного сына. Пожилой мужчина нанес своему ребенку в грудь один удар охотничьим ножом. Он стал смертельным.

#Новости#Убийство#Валентина Бурнашева#Происшествия
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