Житель Тобольска зарезал своего приятеля из-за того, что тот обидел кошку

По данным следствия, 17 апреля тоболяк у себя дома со своим приятелем распивали алкогольные напитки. Конфликт возник из-за того, что хозяину не понравилось то, как друг обращается с его кошкой. В ходе ссоры он нанес приятелю три удара в грудь кухонным ножом. 46-летний мужчина скончался в больнице на следующий день.