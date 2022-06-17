nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени до середины июля частично перекроют улицу Пермякова

17 июня 06:35
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени до середины июля перекроют автодорогу по улице Пермякова. Ограничение движения транспортных средств обусловлено проведением ремонтных работ на трубопроводе, расположенном на данном участке, сообщили «Нашему Городу» в администрации областного центра.

Реконструкция будет проходить в три этапа — с 27 июня по 3 июля на участке Пермякова в сторону Республики со стороны 50 лет Октября. С 8 по 11 июля на улице Республики, в районе дома № 196а, с 11 по 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении из центра Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице в связи с ремонтными работами на тепломагистрали на месяц для транспорта закроют улицу Тимирязева. Дорога здесь будет перекрыта с 24 июня по 25 июля.

Отметим, на тюменских дорогах пробки наблюдаются регулярно в последние дни. Сегодня в областной столице затруднения движения зарегистрированы в границе улиц Первомайской и Челюскинцев, где ведутся ремонтные работы. А также пробка наблюдается на улицах Червишевский тракт и Федюнинского. Здесь также идет ремонт дорожного покрытия. Кроме того, произошло два ДТП.

#Новости#Перекрытие дороги#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25