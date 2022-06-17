В Тюмени до середины июля частично перекроют улицу Пермякова

Реконструкция будет проходить в три этапа — с 27 июня по 3 июля на участке Пермякова в сторону Республики со стороны 50 лет Октября. С 8 по 11 июля на улице Республики, в районе дома № 196а, с 11 по 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении из центра Тюмени.