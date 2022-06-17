В Тюмени до середины июля частично перекроют улицу Пермякова

Реконструкция будет проходить в три этапа — с 27 июня по 3 июля на участке Пермякова в сторону Республики со стороны 50 лет Октября. С 8 по 11 июля на улице Республики, в районе дома № 196а, с 11 по 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении из центра Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице в связи с ремонтными работами на тепломагистрали на месяц для транспорта закроют улицу Тимирязева. Дорога здесь будет перекрыта с 24 июня по 25 июля.
Отметим, на тюменских дорогах пробки наблюдаются регулярно в последние дни. Сегодня в областной столице затруднения движения зарегистрированы в границе улиц Первомайской и Челюскинцев, где ведутся ремонтные работы. А также пробка наблюдается на улицах Червишевский тракт и Федюнинского. Здесь также идет ремонт дорожного покрытия. Кроме того, произошло два ДТП.