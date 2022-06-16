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Запрет на полеты в Геленджик и Анапу продлили до 24 июня

16 июня 07:40
Фото: 1Mi
До 24 июня подлила запрет на полеты в Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапу, Липецк, Курск, Воронеж, Симферополь, Элисту, Белгород и Брянск Росавиация. Авиакоммпаниям предложены полеты по маршрутам через Ставрополь, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград и Москву.

Данные аэропорты, как и остальные, продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что авиакомпания Utair отменила запланированные на август и сентябрь, прямые вылеты из Тюмени в Анапу. Пассажирам, купившим билеты на эти месяцы, пришли уведомления об отмене полетов.

Согласно летнему расписанию, представленном на сайте тюменского аэропорта Рощино, из южных направлений для жителей областной столицы сегодня открыты Сочи, Минералные Воды, Анталья, Таджикистан и Узбекистан.

#Новости#Полеты#Росавиация#Запреты#Валентина Бурнашева#Общество
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