Запрет на полеты в Геленджик и Анапу продлили до 24 июня

Данные аэропорты, как и остальные, продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что авиакомпания Utair отменила запланированные на август и сентябрь, прямые вылеты из Тюмени в Анапу. Пассажирам, купившим билеты на эти месяцы, пришли уведомления об отмене полетов.
Согласно летнему расписанию, представленном на сайте тюменского аэропорта Рощино, из южных направлений для жителей областной столицы сегодня открыты Сочи, Минералные Воды, Анталья, Таджикистан и Узбекистан.