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Второй виртуальный концертный зал открыли Ялуторовске

16 июня 13:09
Фото: 1Mi
Второй виртуальный концертный зал открыли ЯлуторовскеВ настоящее время в Тюменской области работает 31-й виртуальный концертный зал, об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер. В Ялуторовске уже есть две такие площадки, одна из них открылась накануне.

ВКЗ открылся в здании ДК «Арт-Вояж». Помещение рассчитано на 400 зрителей и оснащено современным звуковым оборудованием звуком и внушительным экраном. Стоит отметить, что первый виртуальный концертный зал открыл свои двери для зрителей в 2020 году. Этот ВКЗ открыт на базе городской библиотеки Ялуторовска.

«Всероссийский виртуальный концертный зал» это система онлайн-трансляций, благодаря которой можно смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в самых отдаленных поселениях страны. Цель проекта расширить доступность академического музыкального искусства, используя передовые информационные технологии.

В Тюменской области в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» площадки ВКЗ уже созданы в столице региона, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Упорово, Голышманово и других муниципалитетах.

Просмотреть перечень площадок «Всероссийского виртуального концертного зала», а также план трансляций каждой площадки в Тюменской области можно по ссылке.

Отметим, «Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Все нацпроекты рассчитаны до 2024 года.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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