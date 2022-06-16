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В Тюменской области построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна

16 июня 09:04
Фото: Telegram-канал Александра Моора
В рамках ПМЭФ было подписано соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор», сообщает губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале. Таким образом в регионе появится линейный элеватор, который может хранить до 200 тысяч тонн зерна.

Как отмечает Александр Моор, проект позволит тюменским аграриям наращивать производство зерновых культур. Более того, соглашение станет частью поставок зерна на рынки стран Азии.

Напомним, что губернатор Тюменской области с делегацией правительства региона принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году мероприятие проходит с 15 по 18 июня. В прошлом году в рамках ПМЭФ было заключено соглашение на производство гормональный препаратов, благодаря чему удалось создать 130 рабочих мест.

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