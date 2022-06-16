В Тюменской области построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна

Напомним, что губернатор Тюменской области с делегацией правительства региона принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В 2022 году мероприятие проходит с 15 по 18 июня. В прошлом году в рамках ПМЭФ было заключено соглашение на производство гормональный препаратов, благодаря чему удалось создать 130 рабочих мест.