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Утром в Тюмени на улице Щербакова образовалась пробка

16 июня 06:56
Фото: 1Mi
Утро в областной столице началось с пробок. по сообщениям очевидцев в социальных сетях, на улице Щербакова водители стояли в большой пробке.
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Тюмень

В комментариях некоторые тюменцы предположили, что дорожный затор образовался из-за снятия запрета на посещение лесов. Тем не менее, посещение лесов разрешено только с 17 июня.

«Лес открыли все за грибами поехали», — комментируют горожане.

Стоит отметить, что в этом районе ведутся ремонтные работы по оптимизации водопроводной сети. Так, перекрыт участок дороги на улице Сеченова около пересечения с улицей Щербакова. Ограничение действует с 27 мая по 30 июня. Объехать перекрытый участок можно по улицам Дружбы, Камской и Щербакова.

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