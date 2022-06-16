Утром в Тюмени на улице Щербакова образовалась пробка

Стоит отметить, что в этом районе ведутся ремонтные работы по оптимизации водопроводной сети. Так, перекрыт участок дороги на улице Сеченова около пересечения с улицей Щербакова. Ограничение действует с 27 мая по 30 июня. Объехать перекрытый участок можно по улицам Дружбы, Камской и Щербакова.