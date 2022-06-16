Тюменская трудовая инспекция подала иск на компанию Александра Андросова

Государственная инспекция труда в Тюменской области сообщает «Нашему городу», что в этом году 10-го января в 21:30 монтажник ООО «Вертикальный мир» получил травму тяжелой степени при падении подъемника.
Как оказалось, выполнение работ не контролировало руководство, техника не была проверена и подготовлена к работе, а также рабочие не были закреплены в люльке подъемника.
В результате, в момент, пока двое рабочих чистили от наледи фасад здания ТюмГУ на высоте около 20 метров, стрела подъемника начала заваливаться вдоль здания и подъемник рухнул.
Скорую помощь рабочим вызвал охранник корпуса ТюмГУ.
Теперь за ряд нарушений требований трудового кодекса, трудовая инспекция привлекла ООО «Вертикальный мир» к административной ответственности.
Ранее к ООО «Вертикальный мир» у трудовой инспекции не было претензий. Компания трижды выступала в разбирательствах в качестве ответчика: дважды за неисполнение обязанностей по договорам и один раз ей пришлось возмещать ущерб, нанесенный ООО «Техноком-Т».