Тюменская трудовая инспекция подала иск на компанию Александра Андросова

Ранее к ООО «Вертикальный мир» у трудовой инспекции не было претензий. Компания трижды выступала в разбирательствах в качестве ответчика: дважды за неисполнение обязанностей по договорам и один раз ей пришлось возмещать ущерб, нанесенный ООО «Техноком-Т».