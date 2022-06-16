Снятие запрета на посещение лесов, «Макдональдс» готовится к ремонту, база отдыха

Тюменцы смогут собирать грибы и ягоды в лесах
Жители региона могут больше не бояться штрафов за посещение лесов. 17 июня снимается запрет на посещение лесов, который был введен из-за особого противопожарного режима. Между тем, на территории дачных и садовых участков, а также в лесах до сих пор запрещено разводить огонь.
Стоит отметить, что 8 июня наказание за нарушение правил пожарной безопасности ужесточили в 10 раз — именно так возросли штрафы для физлиц.
На территории Тюменской области с 14 по 15 июня зафиксировано 8 возгораний. Из-за сухой ясной погоды в регионе до 18 июня действует третий класс пожарной опасности.
В Тюмени за 64 млн рублей продают базу отдыха
По данным сервиса «Авито», в областной столице планируют продать базу отдыха у озера Андреевское. Объектом владеет компания «Сибстройсервис», которая с 2021 года проходит процесс банкротства.
База отдыха располагается на территории в 55 соток, а площадь коттеджа составляет 864 «квадрата». Дом двухэтажный, с кухней, гостиной и гаражом. Также на втором этаже здания оборудованы спальни и бильярд для отдыхающих. Владелец хочет получить за объект 64 млн рублей.
В объявлении продавец отмечает, что на территории есть баня, бассен, гараж, детский городок, зона для занятия спортом и другие. Установлен капитальный кирпичный забор.
Тюменские рестораны «Макдональдс» готовятся к ремонту
В областной столице сеть ресторанов быстрого питания готовится к ребрендингу. На данный момент несмотря на подготовку к ремонту логотипы «Макдональдса» не снимают. Об этом сообщает источник «Нашего города».
«Логотип на месте, но красной лентой перекрыли въезд. На территории лежат стройматериалы, ходят рабочие», — отмечает источник издания.
Стоит отметить, что сеть планирует изменить название. Так, «Макдональдс» станет «Вкусно и точка».
В областной столице на данный момент не работают заведения сети. Тем временем, KFC и Burger King продолжают продолжают обслуживать посетителей.