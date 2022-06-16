Снятие запрета на посещение лесов, «Макдональдс» готовится к ремонту, база отдыха

Жители региона могут больше не бояться штрафов за посещение лесов. 17 июня снимается запрет на посещение лесов, который был введен из-за особого противопожарного режима. Между тем, на территории дачных и садовых участков, а также в лесах до сих пор запрещено разводить огонь.