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Снятие запрета на посещение лесов, «Макдональдс» готовится к ремонту, база отдыха

16 июня 18:59
Фото: 1Mi
В Тюменской области с 17 июня перестает действовать запрет на посещение лесов. Жители региона снова смогут заниматься собирательством, рассказали «Нашему городу» в информационном центре правительства региона
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Тюмень

Тюменцы смогут собирать грибы и ягоды в лесах

Жители региона могут больше не бояться штрафов за посещение лесов. 17 июня снимается запрет на посещение лесов, который был введен из-за особого противопожарного режима. Между тем, на территории дачных и садовых участков, а также в лесах до сих пор запрещено разводить огонь.

Стоит отметить, что 8 июня наказание за нарушение правил пожарной безопасности ужесточили в 10 раз — именно так возросли штрафы для физлиц.

На территории Тюменской области с 14 по 15 июня зафиксировано 8 возгораний. Из-за сухой ясной погоды в регионе до 18 июня действует третий класс пожарной опасности.

В Тюмени за 64 млн рублей продают базу отдыха

По данным сервиса «Авито», в областной столице планируют продать базу отдыха у озера Андреевское. Объектом владеет компания «Сибстройсервис», которая с 2021 года проходит процесс банкротства.

База отдыха располагается на территории в 55 соток, а площадь коттеджа составляет 864 «квадрата». Дом двухэтажный, с кухней, гостиной и гаражом. Также на втором этаже здания оборудованы спальни и бильярд для отдыхающих. Владелец хочет получить за объект 64 млн рублей.

В объявлении продавец отмечает, что на территории есть баня, бассен, гараж, детский городок, зона для занятия спортом и другие. Установлен капитальный кирпичный забор.

Тюменские рестораны «Макдональдс» готовятся к ремонту

В областной столице сеть ресторанов быстрого питания готовится к ребрендингу. На данный момент несмотря на подготовку к ремонту логотипы «Макдональдса» не снимают. Об этом сообщает источник «Нашего города».

«Логотип на месте, но красной лентой перекрыли въезд. На территории лежат стройматериалы, ходят рабочие», — отмечает источник издания.

Стоит отметить, что сеть планирует изменить название. Так, «Макдональдс» станет «Вкусно и точка».

В областной столице на данный момент не работают заведения сети. Тем временем, KFC и Burger King продолжают продолжают обслуживать посетителей.

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