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Пилот рухнувшего самолета под Ялуторовском получил тяжелые травмы нижних конечностей

16 июня 06:43
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
В областном департаменте здравоохранения порталу nashgorod.ru рассказали о состоянии пилота, пострадавшего в авиакрушении, которое произошло сегодня утром под Ялуторовском. По данным ведомства, несмотря на тяжёлые травмы, жизни пациента ничего не угрожает.

Как рассказали «Нашему городу» в региональном Депздраве, сообщение об инциденте поступило на станцию скорой помощи города Ялуторовска через единый номер 112 в 9:35. Через 8 минут бригада медиков была уже на месте происшествия.

«Пострадавшему мужчине на месте оказана необходимая медицинская помощь. С тяжелыми травмами нижних конечностей в 10:16 пациента доставили в приёмное отделение ОБ № 23 (г. Ялуторовск), в настоящее время он находится на лечении в стационаре ОБ № 23. Несмотря на тяжёлые травмы, жизни пациента ничего не угрожает», рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, сегодня утром, 16 июня, в Тюменской области разбился частный легкомоторный одноместный самолёт. Он вылетел с аэродрома «Пустошкино» в Ялуторовске и в 9:37 подал сигнал о падении. В результате крушения пострадал пилот самолета. На месте работают спасатели областного ГУ МЧС, а также сотрудники Центрального СМУТ СКР и транспортной прокуратуры.

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#Новости#Скорая помощь#Крушение самолета#Юлия Николаева#Происшествия
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