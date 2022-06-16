Пилот рухнувшего самолета под Ялуторовском получил тяжелые травмы нижних конечностей

Как рассказали «Нашему городу» в региональном Депздраве, сообщение об инциденте поступило на станцию скорой помощи города Ялуторовска через единый номер 112 в 9:35. Через 8 минут бригада медиков была уже на месте происшествия.
«Пострадавшему мужчине на месте оказана необходимая медицинская помощь. С тяжелыми травмами нижних конечностей в 10:16 пациента доставили в приёмное отделение ОБ № 23 (г. Ялуторовск), в настоящее время он находится на лечении в стационаре ОБ № 23. Несмотря на тяжёлые травмы, жизни пациента ничего не угрожает», рассказали в областном департаменте здравоохранения.
Напомним, сегодня утром, 16 июня, в Тюменской области разбился частный легкомоторный одноместный самолёт. Он вылетел с аэродрома «Пустошкино» в Ялуторовске и в 9:37 подал сигнал о падении. В результате крушения пострадал пилот самолета. На месте работают спасатели областного ГУ МЧС, а также сотрудники Центрального СМУТ СКР и транспортной прокуратуры.