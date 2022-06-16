Пилот рухнувшего самолета под Ялуторовском получил тяжелые травмы нижних конечностей

«Пострадавшему мужчине на месте оказана необходимая медицинская помощь. С тяжелыми травмами нижних конечностей в 10:16 пациента доставили в приёмное отделение ОБ № 23 (г. Ялуторовск), в настоящее время он находится на лечении в стационаре ОБ № 23. Несмотря на тяжёлые травмы, жизни пациента ничего не угрожает», рассказали в областном департаменте здравоохранения.