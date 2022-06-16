На Уренгойском газовом месторождении произошел серьезный пожар

В ЯНАО на газовом месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Мгновенно вспыхнул пожар.
Понадобилось более полутора часов, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Через 45 минут после того, как пожар был потушен, производство вновь было запущено. Причину случившегося предстоит установить специально созданной комиссии.
В "Газпром добыча Уренгой" сообщают, что ЧП не повлияет на выполнение плана по добыча газа.