Губернатор Тюменской области примет участие в ПМЭФ-2022

Стоит отметить, что на ПМЭФ 2021 года был заключен ряд соглашений. Так, Правительство Тюменской области и компания «Фармсинтез» запустили производство гормональных лекарств. Благодаря этому соглашению появилось 130 рабочих мест. Также планируются работы по выпуску кардиопрепаратов, что позволит покрыть около 20% от необходимого объема в России.