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Губернатор Тюменской области примет участие в ПМЭФ-2022

16 июня 05:42
Фото: Оперативный штаб
С 15 по 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Как сообщают в Оперативном штабе Тюменской области, в мероприятии принимает участие Александр Моор вместе с делегацией регионального правительства.

Стоит отметить, что на ПМЭФ 2021 года был заключен ряд соглашений. Так, Правительство Тюменской области и компания «Фармсинтез» запустили производство гормональных лекарств. Благодаря этому соглашению появилось 130 рабочих мест. Также планируются работы по выпуску кардиопрепаратов, что позволит покрыть около 20% от необходимого объема в России.

В 2022 году власти региона, компания СИБУР и ТюмГУ совместно с Высшей школой экономики запустят магистерскую программу, в рамках которой студенты смогут пройти стажировки на объектах мониторинговой сети. Старт программы запланирован на сентябрь текущего года.

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#Новости#ПМЭФ#Правительство области#Александр Моор#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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