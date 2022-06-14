nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области сельские специалисты имеют право на бесплатный участок земли

14 июня 14:23
Фото: Правительство Тюменской области
Жители Тюменской области, работающие на селе педагогами, медиками, специалистами по соцработе могут получить бесплатный земельный участок. Региональная мера поддержки действует с 2019 года, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Земельные наделы, находящиеся в собственности у муниципалитета, могут быть предоставлены на срок до 6 лет. Участки выдаются под строительство жилья или подсобного хозяйства. Мерой поддержкой имеют право воспользоваться младший медпперсонал, работники сельского, лесного и рыбного хозяйства, ветеринары, зоотехники, педагоги и тренеры.

Через пять лет гражданин может оформить землю в собственность. Для этого ему нужно использовать участок в соответствии с целями предоставления и продолжать работать по основному месту работы.

Земельные наделы выделяются во всех сельских поселениях Тюменской области, кроме населенных пунктов Тюменского района и Заводоуковска.

К примеру, в прошлом году участки в безвозмездное пользование получили несколько врачей в Юргинском районе и Заводоуковском городском округе, в Исетском районе участок был предоставлен тренеру-преподавателю по гиревому спорту.

Стоит отметить, что в Тюменской области на бесплатную землю под строительство ИЖС имеют право также многодетные семьи. На сайте регионального фонда имущества можно узнать всю подробную информацию по данной мере поддержки. Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В Тюменской области стартовала SMART-школа для сельских предпринимателей
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Тюмени власти выставляют на продажу земельный участок для точечной застройкиЗемельный участок под свалкой отходов будет рекультивированВ Тюмени выставлен на продажу земельный участок по беспрецедентно низкой цене
#Новости#Правительство Тюменской области#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20