В Тюменской области сельские специалисты имеют право на бесплатный участок земли

Земельные наделы, находящиеся в собственности у муниципалитета, могут быть предоставлены на срок до 6 лет. Участки выдаются под строительство жилья или подсобного хозяйства. Мерой поддержкой имеют право воспользоваться младший медпперсонал, работники сельского, лесного и рыбного хозяйства, ветеринары, зоотехники, педагоги и тренеры.
Через пять лет гражданин может оформить землю в собственность. Для этого ему нужно использовать участок в соответствии с целями предоставления и продолжать работать по основному месту работы.
Земельные наделы выделяются во всех сельских поселениях Тюменской области, кроме населенных пунктов Тюменского района и Заводоуковска.
К примеру, в прошлом году участки в безвозмездное пользование получили несколько врачей в Юргинском районе и Заводоуковском городском округе, в Исетском районе участок был предоставлен тренеру-преподавателю по гиревому спорту.
Стоит отметить, что в Тюменской области на бесплатную землю под строительство ИЖС имеют право также многодетные семьи. На сайте регионального фонда имущества можно узнать всю подробную информацию по данной мере поддержки. Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».