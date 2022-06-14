В Тюменской области пшеницей засеяли 400 тысяч га

В этом году представители АПК ожидают хороший урожай зерновых.
«В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масличного льна (9 000 га, больше в 2,2 раза); рапса (24 400 га, больше на 4 400 га)»сообщает ведомство.
Ещё не закончена посевная компаний однолетних растений, работы завершены на 57 000 га вместо 180 000. В мае почти 19 тысяч га яровых засеяли сельхозпредприятия Сладковского района. Это первый муниципалитет региона, где план посевной кампании выполнен на сто процентов