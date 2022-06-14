nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пшеницей засеяли 400 тысяч га

14 июня 13:52
Фото: Оперштаб
К середине июня аграрии Тюменской области завершили яровой сев, сообщает региональный информационный центр. Почти 416 000 га засеяны пшеницей, увеличены посевы рапса и масличного льна.

В этом году представители АПК ожидают хороший урожай зерновых.

«В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масличного льна (9 000 га, больше в 2,2 раза); рапса (24 400 га, больше на 4 400 га)»сообщает ведомство.

Ещё не закончена посевная компаний однолетних растений, работы завершены на 57 000 га вместо 180 000. В мае почти 19 тысяч га яровых засеяли сельхозпредприятия Сладковского района. Это первый муниципалитет региона, где план посевной кампании выполнен на сто процентов

Материалы по теме
В Исетском районе аграрии засеяли 89% земель от запланированного объема
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25