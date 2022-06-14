В Тюменской области пшеницей засеяли 400 тысяч га

Ещё не закончена посевная компаний однолетних растений, работы завершены на 57 000 га вместо 180 000. В мае почти 19 тысяч га яровых засеяли сельхозпредприятия Сладковского района. Это первый муниципалитет региона, где план посевной кампании выполнен на сто процентов