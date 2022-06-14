В Тюменской области на торги выставили три участка с ценными ископаемыми

Одним из самых дорогих участков, выставленных на аукцион является «Озеро Кайволы-Куль-1», богатое запасами сапропеля и расположенное в Нижнетавдинском районе. Стоимость контракта составляет более миллиона рублей. Право пользования победителю аукциона предоставят на 22 года. Дата окончания приема заявок назначена на 29 июня. Подведение итогов аукциона состоится 11 июля.
В Тобольском районе победителям аукционов на право пользования участками «Качиповский-1» и «Качиповский-2» для геологического изучения, разведки и добычи песка, супеси, глины и суглинка, лицензию предоставят сроком на шесть лет.
Минимальная цена контракта составляет 138,2 тысячи рублей («Качиповский-2»). Стоимость контракта по участку «Качиповский-1» составляет 142 тысячи рублей. Прием заявок на участие в торгах завершат 14 июля.