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В Тюменской области на торги выставили три участка с ценными ископаемыми

14 июня 07:06
Фото: 1Mi
В Тюменской области на торги выставлены три земельных участка с ценными ископаемыми. Аукцион по предоставлению права пользования участками недр объявил региональный департамент недропользования и экологии. Минимальная цена лотов составляет 138 тысяч 200 рублей, максимальная — 1 миллион 44 тысячи рублей.

Одним из самых дорогих участков, выставленных на аукцион является «Озеро Кайволы-Куль-1», богатое запасами сапропеля и расположенное в Нижнетавдинском районе. Стоимость контракта составляет более миллиона рублей. Право пользования победителю аукциона предоставят на 22 года. Дата окончания приема заявок назначена на 29 июня. Подведение итогов аукциона состоится 11 июля.

В Тобольском районе победителям аукционов на право пользования участками «Качиповский-1» и «Качиповский-2» для геологического изучения, разведки и добычи песка, супеси, глины и суглинка, лицензию предоставят сроком на шесть лет.

Минимальная цена контракта составляет 138,2 тысячи рублей («Качиповский-2»). Стоимость контракта по участку «Качиповский-1» составляет 142 тысячи рублей. Прием заявок на участие в торгах завершат 14 июля.

#Новости#Торги#Департамент недропользования и экологии#Валентина Бурнашева#Экономика
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