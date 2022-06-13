Тюменские дачники остались без электричества на несколько часов из-за молнии

Ранее в Тюмени на шесть часов из-за дождя были обесточены светофорные объекты в центре города. Неработающие светофоры стали причиной километровых пробок в границе улиц Герцена, Мориса Тореза, Орджоникидзе, Советской, Максима Горького, Запольной и 50 лет ВЛКСМ.
Сегодня, по данным РСЧС, на юге региона объявлено штормовое предупреждение. Вероятны грозы, дожди с градом и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.
С начала июня это уже третье штормовое предупреждение. Последнее было объявлено 10 июня, в пятницу.