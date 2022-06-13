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Тюменские дачники остались без электричества на несколько часов из-за молнии

13 июня 03:37
Фото: 1Mi
На несколько часов без электричества остались накануне садовые общества, расположенные в районе озера Андреевское. По данным компании «Россети», аварийное отключение произошло из-за обрыва электропровода, вследствие попадания молнии во время грозы в опору.
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Тюмень

Ранее в Тюмени на шесть часов из-за дождя были обесточены светофорные объекты в центре города. Неработающие светофоры стали причиной километровых пробок в границе улиц Герцена, Мориса Тореза, Орджоникидзе, Советской, Максима Горького, Запольной и 50 лет ВЛКСМ.

Сегодня, по данным РСЧС, на юге региона объявлено штормовое предупреждение. Вероятны грозы, дожди с градом и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.

С начала июня это уже третье штормовое предупреждение. Последнее было объявлено 10 июня, в пятницу.

#Новости#Тюмень#Грозы#Валентина Бурнашева#Общество
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