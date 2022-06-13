Моор и Якушев оценили перспективы развития Ишима

На стадионе МАУ «ИГ СОК «Центральный» все трибуны были переполнены. Казалось, что почти все ишимцы, которых уже почти 65 тысяч человек собрались, чтобы отметить юбилей родного города.
«Ишиму 240 лет! На протяжении этого времени город вместе со страной прошел все исторические этапы: в составе царской России, советского государства и Российской Федерации. Я говорю о городе, как о предмете одушевленном, ведь город всегда определяют его жители. Это они решают, каким он будет. И глядя на то, как активно преображается город, как регулярно ради этого трудятся его жители, я могу сказать, что Ишим ждет светлое и прекрасное будущее», сказал Владимир Якушев.
Он вручил награды военным, отличившимся на СВО в Украине. Медали «За отвагу» получили военнослужащие Максим Гриднев и Андрей Ташланов.
Также директору Ишимского городского методического центра Светлане Агафоновой была передана благодарность президента Российской федерации. А Вячеслав Афанасьев, главный врач областной больницы № 4, Лариса Дубровина, учитель русского языка и литературы ишимской средней школы № 1 и глава Ишима Федор Шишкин получили благодарственные письма.
«У города огромный спортивный, культурный и экономический потенциал. Очень много сделано, много трудностей вы, ишимцы, преодолели. И вам точно есть, чем гордиться», говорил Александр Моор.
Губернатор Тюменской области вручил награды самым трудолюбивым жителям города, отличившимся на своем поприще. Так почетные грамоты получили каменщик Михаил Чураков, электромонтер Евгений Мухин, медсестра Надежда Шестакова и начальник производственно-технического отдела Надежда Румянцева.
Глава города Федор Шишкин пригласил почетных гостей не только на экскурсию по городу, но и на открытие новой школы искусств, где рассказал о дальнейших планах по развитию города.
«Сейчас мы проектируем новую поликлинику на 600 посещений в смену, она появится в границах улиц Одоевского — Большой Садовой — Рокоссовского — Малой Садовой». Также у нас уже идет реконструкция школы № 4, это будет новое трехэтажное здание, площадью 14 тысяч квадратных метров. Она будет готова в 2023 году», докладывал Федор Шишкин.
Главной темой для обсуждений стало экономическое развитие города. А для дальнейшего развития Ишима важно, чтобы жители города хотели именно здесь работать и заводить семьи. И Владимир Якушев, и Александр Моор отметили, что в городе очень активные предприниматели, что дает городу существенный экономический толчок.
«Город стоит на пересечении автомобильной и железной дорог. Это дает большие возможности для экономического развития. А учитывая, что в 2022 году в Ишиме будут сняты технические ограничения по газификации, здесь наконец появится индустриальный парк, ориентированный на переработку сельхозпродукции»,заключил Александр Моор.
После торжественного открытия школы искусств, почетные гости отправились в сквер «Майский», территория которого победила в рейтинговом голосовании, проходившем с 25 по 27 февраля на официальном сайте администрации города. Здесь появятся будут оборудованы для отдыха, велопрогулок, тренировок, для детей построят игровые комплексы, взрослым — тренажеры. В «Майском» высадят ели, липы, сосны, березы, дубы и различные кустарники.