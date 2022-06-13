Моор и Якушев оценили перспективы развития Ишима

«Ишиму 240 лет! На протяжении этого времени город вместе со страной прошел все исторические этапы: в составе царской России, советского государства и Российской Федерации. Я говорю о городе, как о предмете одушевленном, ведь город всегда определяют его жители. Это они решают, каким он будет. И глядя на то, как активно преображается город, как регулярно ради этого трудятся его жители, я могу сказать, что Ишим ждет светлое и прекрасное будущее», сказал Владимир Якушев.