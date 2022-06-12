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В Тюменской области проходит квиз по истории и географии России

12 июня 10:37
Фото: 1Mi
Интерактивная игра «Умом Россию — понять» на знание исторических фактов о России, посвященная празднику 12 июня, стартовала сегодня в Тобольске. Викторина проходит по инициативе мультицентра «Моя территория».
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» организаторы квиза, участие в интеллектуальных соревнованиях принимают команды по 3-6 человек. Задания для викторины включают в себя не только вопросы на знание истории страны, но и ее географии. Победителей ждут призы.

А завершит мероприятие открытие арт-объекта в виде карты России, где любой желающий сможет оставить свой след.

В Тюмени сегодня тоже проходят различные мероприятия, посвященные празднику — уже состоялся традиционный велозабег по центральным улицам областной столицы, на Цветном бульваре продолжает работу фестиваль «Мост дружбы». А еще сегодня в Тюмени прибыл первый круизный поезд «В Сибирь» — встречали туристов казаки и аниматоры. Завтра поезд прибудет в Тобольск.

#Новости#Тюмень#День России#Валентина Бурнашева#Общество
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