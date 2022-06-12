В Тюменской области проходит квиз по истории и географии России

Как сообщили «Нашему Городу» организаторы квиза, участие в интеллектуальных соревнованиях принимают команды по 3-6 человек. Задания для викторины включают в себя не только вопросы на знание истории страны, но и ее географии. Победителей ждут призы.
А завершит мероприятие открытие арт-объекта в виде карты России, где любой желающий сможет оставить свой след.
В Тюмени сегодня тоже проходят различные мероприятия, посвященные празднику — уже состоялся традиционный велозабег по центральным улицам областной столицы, на Цветном бульваре продолжает работу фестиваль «Мост дружбы». А еще сегодня в Тюмени прибыл первый круизный поезд «В Сибирь» — встречали туристов казаки и аниматоры. Завтра поезд прибудет в Тобольск.