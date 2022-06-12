В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются град и ветер до 16 м/с

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 13 июня составит + 12 + 13 в ночные часы и + 14 + 15 днем.
Во вторник, 14 июня, ожидаются небольшие дожди и температура воздуха + 13 + 15 в темное время суток до + 19 днем. А в среду потеплеет до + 23 + 24. Осадки в этот день маловероятны.
Напомним, последний раз в Тюменской области штормовое предупреждение объявляли 10 июня. В этот день во второй половине дня на территории юга региона прошли сильные ливни, в отдельных районах выпал град размером с крупный горох.
До этого штормовой ветер обрушился на областной центр 7 июня. Стихия повалила несколько деревьев в центре города, также привела к отключениям электричества в отдельных района Тюмени.