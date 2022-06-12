nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются град и ветер до 16 м/с

12 июня 11:41
Фото: 1Mi
Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области 13 июня. По данным службы РСЧС, в понедельник на территории региона ожидаются грозы, осадки в виде дождя и града, усиление ветра до 16 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 13 июня составит + 12 + 13 в ночные часы и + 14 + 15 днем.

Во вторник, 14 июня, ожидаются небольшие дожди и температура воздуха + 13 + 15 в темное время суток до + 19 днем. А в среду потеплеет до + 23 + 24. Осадки в этот день маловероятны.

Напомним, последний раз в Тюменской области штормовое предупреждение объявляли 10 июня. В этот день во второй половине дня на территории юга региона прошли сильные ливни, в отдельных районах выпал град размером с крупный горох.

До этого штормовой ветер обрушился на областной центр 7 июня. Стихия повалила несколько деревьев в центре города, также привела к отключениям электричества в отдельных района Тюмени.

#Новости#Тюмень#Штормовое предупреждение#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25