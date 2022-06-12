Слух дня: Сергей Сарычев теперь работает в «Сибуре»

В пресс-службе холдинга «Нашему Городу» данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«Комментарии будут на следующей неделе», отметили в компании.
Напомним, Сергей Сарычев покинул правительство Тюменской области 16 мая. В должности вице-губернатора и куратора сферы внутренней политики он проработал с 2005 года. В настоящее время эту должность заняла Ольга Кузнечевских, ранее курировавшая область здравоохранения тюменского региона.
Компания «Сибур» — это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, работающая с 1995 года. Зарегистрирована в Тобольске, штаб-квартира расположена в Москве.
По итогам 2021 года выручка компании составила более 731 миллиардов рублей. По этому показателю она заняла первое место среди 271 предприятия отрасли. Чистая прибыль в 2021 увечилась на 556% — до 243,49 миллиардов рублей.