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Слух дня: Сергей Сарычев теперь работает в «Сибуре»

12 июня 13:16
Фото: тюменскаяобласть.рф
Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев нашел себе новую работу. По информации, опубликованной в различных тг-каналах, теперь он будет трудиться в компании «Сибур».

В пресс-службе холдинга «Нашему Городу» данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«Комментарии будут на следующей неделе», отметили в компании.

Напомним, Сергей Сарычев покинул правительство Тюменской области 16 мая. В должности вице-губернатора и куратора сферы внутренней политики он проработал с 2005 года. В настоящее время эту должность заняла Ольга Кузнечевских, ранее курировавшая область здравоохранения тюменского региона.

Компания «Сибур» — это крупнейшая нефтегазохимическая компания России, работающая с 1995 года. Зарегистрирована в Тобольске, штаб-квартира расположена в Москве.

По итогам 2021 года выручка компании составила более 731 миллиардов рублей. По этому показателю она заняла первое место среди 271 предприятия отрасли. Чистая прибыль в 2021 увечилась на 556% — до 243,49 миллиардов рублей.

#Новости#Сергей Сарычев#СИБУР#Валентина Бурнашева#Политика
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