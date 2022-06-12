Новое место работы Сергея Сарычева, запрет на сбор ягод и грибов, скандал в такси

Сегодня тюменцы активно обсуждали ситуацию, которая произошла с пассажиркой одной из служб такси. В машине случился скандал, в ходе которого водитель не стеснялся в выражениях. Более того, он пытался увести машину от места высадки в неизвестном направлении.