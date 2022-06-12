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Новое место работы Сергея Сарычева, запрет на сбор ягод и грибов, скандал в такси

12 июня 18:59
Фото: 1Mi
Возможно, бывший вице-губернатор региона будет работать в «Сибуре» — такой информацией располагают различные Telegram-каналы региона. В компании по поводу трудоустройства Сергея Сарычева хотят сделать заявление на следующей неделе.
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Тюмень

Сергей Сарычев может стать сотрудником «Сибура»

В региональных Telegram-каналах стали появляться сообщения о новой работе бывшего вице-губернатора Тюменской области. Предположительно, Сергей Сарычев устроится в «Сибур». «Наш город» связался с пресс-службой компании.

В разговоре слухи о новой работе Сергея Сарычева не смогли как подтвердить, так и опровергнуть. В компании отметили, что комментарии по этому поводу будут готовы дать на грядущей неделе.

Бывший вице-губернатор покинул свой пост в региональном правительстве 16 мая. На этой должности он проработал около 17 лет. Сейчас пост занимает Ольга Кузнечевских.

Тюменцы могут получить штраф за сбор грибов и ягод

На уходящей неделе тюменские грибники активно делились рассказами о своем «улове». Теплая погода и дожди в Тюменской области спровоцировали приличный урожай. Однако за сбор ягод и грибов в лесу тюменцы могут получить большой штраф.

На сегодняшний день в Тюменской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого введен запрет на посещение лесов. Вход с целью сбора дикоросов также находится под запретом.

Желающих собрать в тюменских лесах грибы и ягоды могут оштрафовать как на 15, так и на 50 тысяч рублей.

Помимо угрозы штрафов, существует и другая опасность для любителей пособирать дикоросы. На днях очевидцы сообщали о медведях, бродящих в тюменских лесах.

Тюменский таксист обругал пассажирку и пытался увезти ее в неизвестном направлении

Сегодня тюменцы активно обсуждали ситуацию, которая произошла с пассажиркой одной из служб такси. В машине случился скандал, в ходе которого водитель не стеснялся в выражениях. Более того, он пытался увести машину от места высадки в неизвестном направлении.

Согласно ролику, опубликованному в социальных сетях, девушка произвела оплату за поездку агрегатору такси, а не напрямую водителю. Это и вывело водителя из себя.

Неизвестно чем могло закончиться такое путешествие. Пассажирке удалось выбраться из автомобиля на светофоре.

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