Новое место работы Сергея Сарычева, запрет на сбор ягод и грибов, скандал в такси

Сергей Сарычев может стать сотрудником «Сибура»
В региональных Telegram-каналах стали появляться сообщения о новой работе бывшего вице-губернатора Тюменской области. Предположительно, Сергей Сарычев устроится в «Сибур». «Наш город» связался с пресс-службой компании.
В разговоре слухи о новой работе Сергея Сарычева не смогли как подтвердить, так и опровергнуть. В компании отметили, что комментарии по этому поводу будут готовы дать на грядущей неделе.
Бывший вице-губернатор покинул свой пост в региональном правительстве 16 мая. На этой должности он проработал около 17 лет. Сейчас пост занимает Ольга Кузнечевских.
Тюменцы могут получить штраф за сбор грибов и ягод
На уходящей неделе тюменские грибники активно делились рассказами о своем «улове». Теплая погода и дожди в Тюменской области спровоцировали приличный урожай. Однако за сбор ягод и грибов в лесу тюменцы могут получить большой штраф.
На сегодняшний день в Тюменской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого введен запрет на посещение лесов. Вход с целью сбора дикоросов также находится под запретом.
Желающих собрать в тюменских лесах грибы и ягоды могут оштрафовать как на 15, так и на 50 тысяч рублей.
Помимо угрозы штрафов, существует и другая опасность для любителей пособирать дикоросы. На днях очевидцы сообщали о медведях, бродящих в тюменских лесах.
Тюменский таксист обругал пассажирку и пытался увезти ее в неизвестном направлении
Сегодня тюменцы активно обсуждали ситуацию, которая произошла с пассажиркой одной из служб такси. В машине случился скандал, в ходе которого водитель не стеснялся в выражениях. Более того, он пытался увести машину от места высадки в неизвестном направлении.
Согласно ролику, опубликованному в социальных сетях, девушка произвела оплату за поездку агрегатору такси, а не напрямую водителю. Это и вывело водителя из себя.
Неизвестно чем могло закончиться такое путешествие. Пассажирке удалось выбраться из автомобиля на светофоре.