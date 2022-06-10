Тюменские власти займут миллиарды рублей из-за дефицита бюджета в размере 90 млрд руб

Также на покрытие дефицита бюджета будут направлены 10 миллиардов рублей от продажи ценных бумаг, более 58 миллиардов остатков собственных средств на счетах.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, в 2022 году доходы бюджета увеличат на 29,3 миллиардов рублей — до 224, 95 миллиардов, расходная часть вырастет на 82 млрд — до 315,27 миллиардов рублей.
Отметим, бюджет с таким огромным дефицитом власти Тюменской области приняли впервые за 10 лет в этом году. Ранее председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов заявлял, что в 2022 году по плану доходная часть вырастет на 40 млрд рублей, расходная – на 18 млрд, дефицит сократится на 27 миллиардов рублей.