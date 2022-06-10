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Тюменские власти займут миллиарды рублей из-за дефицита бюджета в размере 90 млрд руб

10 июня 07:30
Фото: 1Mi
Займы в размере 28 миллиардов рублей привлечет правительство Тюменской области в этом году для покрытия дефицита бюджета в размере 90,3 миллиардов рублей. От общей суммы займов 4,86 миллиардов рублей составят инфраструктурные кредиты, 17,7 миллиардов — кредиты от коммерческих организаций.
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Тюмень

Также на покрытие дефицита бюджета будут направлены 10 миллиардов рублей от продажи ценных бумаг, более 58 миллиардов остатков собственных средств на счетах.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в 2022 году доходы бюджета увеличат на 29,3 миллиардов рублей — до 224, 95 миллиардов, расходная часть вырастет на 82 млрд — до 315,27 миллиардов рублей.

Отметим, бюджет с таким огромным дефицитом власти Тюменской области приняли впервые за 10 лет в этом году. Ранее председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов заявлял, что в 2022 году по плану доходная часть вырастет на 40 млрд рублей, расходная – на 18 млрд, дефицит сократится на 27 миллиардов рублей.

#Новости#Тюмень#Бюджеты#Дефицит бюджета#Валентина Бурнашева#Экономика
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