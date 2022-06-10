Тюменские власти займут миллиарды рублей из-за дефицита бюджета в размере 90 млрд руб

Отметим, бюджет с таким огромным дефицитом власти Тюменской области приняли впервые за 10 лет в этом году. Ранее председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов заявлял, что в 2022 году по плану доходная часть вырастет на 40 млрд рублей, расходная – на 18 млрд, дефицит сократится на 27 миллиардов рублей.