Тюменское правительство выделило дополнительные средства на школьное питание

Ранее тюменские родители выразили обеспокоенность возможным ростом цен на питание в школах, в связи с резким повышением стоимости продуктов. Региональные власти заверили, что в ближайший учебный год этого не произойдет. Отметим, в среднем школьный обед обходится родителям в 80 руб. в день.