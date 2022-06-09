Тюменское правительство выделило дополнительные средства на школьное питание

Решение о дополнительном финансировании школьного питания принято из-за роста цен на продукты.
«Исходя из подтвержденной потребности для направления в бюджеты районов и городских округов на дополнительное финансовое обеспечение расходов на организацию питания в связи с ростом цен»,сказано в документе.
Согласно постановлению, 7,5 млн из этих средств будет распределена между Армизонским, Омутинским, Упоровским, Юргинским, Заводоуковским районами и Тобольском. Еще 8 млн рублей пойдут на питание школьников Ишима, Тюмени, Омутинского, Упоровского, Юргинского и Голышмановского районов.
Ранее тюменские родители выразили обеспокоенность возможным ростом цен на питание в школах, в связи с резким повышением стоимости продуктов. Региональные власти заверили, что в ближайший учебный год этого не произойдет. Отметим, в среднем школьный обед обходится родителям в 80 руб. в день.
Стоит отметить, что на организацию школьного питания в Тюменской области из регионального бюджета выделено в общей сложности порядка миллиарда рублей. Для учеников формируют сбалансированное меню и контролируют качество продуктов.