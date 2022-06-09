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Александр Моор проведет прямую линию с тюменцами 21 июня

9 июня 08:38
Фото: тг-канал Александр Моор
Губернатор тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Прямая линия запланирована на 17:00 21 июня. Трансляцию организуют в аккаунтах социальных сетей главы региона и на телеканале «Тюменское время».

Интересующие вопросы жителям области предлагают отправлять по телефону 8 (3452) 515-212 или оставлять на страницах губернатора в соцсети VK и «Одноклассники».

Напомним, последний раз прямая линия с губернатором состоялась в Тюменской области в конце декабря 2021 года. Тогда в адрес главы региона поступило более одной тысячи вопросов.

Большую часть тюменцев интересовали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обработка дорог реагентами в зимнее время года, льготы и, конечно, режим повышенной готовности, введенный в связи с ростом заболеваемости COVID-19, вакцинация против коронавирусной инфекции детей.

#Новости#Александр Моор#Прямая линия#Валентина Бурнашева#Политика
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