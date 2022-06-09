Александр Моор проведет прямую линию с тюменцами 21 июня

Интересующие вопросы жителям области предлагают отправлять по телефону 8 (3452) 515-212 или оставлять на страницах губернатора в соцсети VK и «Одноклассники».
Напомним, последний раз прямая линия с губернатором состоялась в Тюменской области в конце декабря 2021 года. Тогда в адрес главы региона поступило более одной тысячи вопросов.
Большую часть тюменцев интересовали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обработка дорог реагентами в зимнее время года, льготы и, конечно, режим повышенной готовности, введенный в связи с ростом заболеваемости COVID-19, вакцинация против коронавирусной инфекции детей.