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Тюменские соцучреждения получат современное оборудование для реабилитации детей с ОВЗ

8 июня 12:23
Фото: 1Mi
Сразу 8 соцучреждений Тюменской области, занимающихся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов, будут обеспечены современным оборудованием, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Распоряжение о выделении на эти цели свыше 11 млн рублей подписал губернатор Александр Моор.

На эти средства будут закуплены устройства и приспособления для ухода за ребятами, специалисты смогут использовать в работе с детьми реабилитационный тренажер-имитатор ходьбы «Я хожу», электронные плакаты, развивающие пособия и другие средства.

Тюменская область один из первых регионов России, которая реализует пилотный проект реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В этом году подобные услуги смогут получить более 800 тюменских ребят с инвалидностью и ОВЗ, а в следующие два — их будет более 2 тыс.

Также напомним, в Тюменской области реализуется региональная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». Программа направлена на решение нескольких задач, в том числе увеличение доли доступных для людей с инвалидностью и ОВЗ приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Кроме того, должно быть увеличено число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В настоящее время в Тюменской области действует комплекс мер поддержи детей с инвалидностью, а также их семей. К примеру, в регионе ежемесячное вознаграждение выплачивается опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим больного ребенка.

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