Тюменские соцучреждения получат современное оборудование для реабилитации детей с ОВЗ

Также напомним, в Тюменской области реализуется региональная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». Программа направлена на решение нескольких задач, в том числе увеличение доли доступных для людей с инвалидностью и ОВЗ приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Кроме того, должно быть увеличено число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.