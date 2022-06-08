Тюменские соцучреждения получат современное оборудование для реабилитации детей с ОВЗ

Распоряжение о выделении на эти цели свыше 11 млн рублей подписал губернатор Александр Моор.
На эти средства будут закуплены устройства и приспособления для ухода за ребятами, специалисты смогут использовать в работе с детьми реабилитационный тренажер-имитатор ходьбы «Я хожу», электронные плакаты, развивающие пособия и другие средства.
Тюменская область один из первых регионов России, которая реализует пилотный проект реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В этом году подобные услуги смогут получить более 800 тюменских ребят с инвалидностью и ОВЗ, а в следующие два — их будет более 2 тыс.
Также напомним, в Тюменской области реализуется региональная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». Программа направлена на решение нескольких задач, в том числе увеличение доли доступных для людей с инвалидностью и ОВЗ приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Кроме того, должно быть увеличено число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В настоящее время в Тюменской области действует комплекс мер поддержи детей с инвалидностью, а также их семей. К примеру, в регионе ежемесячное вознаграждение выплачивается опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим больного ребенка.