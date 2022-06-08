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Дачники Тюмени выступили против застройки у озера Андреевского

8 июня 14:08
Фото: Типичная Тюмень
Тюменские дачники выступили против застройки у озера Андреевского, сообщается в группе ВК «Озеро Андреевское». В конце мая на территории недалеко от водного объекта появился забор. Люди полагают, что тут хотят строить частные дома.

Учёные отмечают, что здесь нужно провести раскопки, здесь могут быть древние сооружения. Общая площадь участка почти 2,3 га.

«Люди, которые строят участки на месте археологических памятников, где рядом пляж (ну да, очень выгодно), вам нормально тут жить будет, когда столько людей против»отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Более того, у озера Андреевское находится музей-заповедник.

Стоит отметить, что это давно очень популярное место для отдыха горожан в летнее время. Люди часто приезжают сюда на пляж.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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