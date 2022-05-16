nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область при реализации нацпроектов сэкономила миллионы рублей

16 мая 13:09
Фото: Правительство Тюменской области
Свыше 27 млн рублей средств удалось сэкономить в апреле при заключении контрактов для реализации нацпроектов в Тюменской области. Об этом в ходе онлайн-совещания, которое провел губернатор Александр Моор, доложил глава регионального департамента экономики.

Так, только на контрактах для выполнения проекта «Чистая страна» составила более 12 млн рублей и еще 10 млн рублей на проекте «Чистая вода».

С начала текущего года в области уже заключено контрактов для осуществления нацпроектов на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей — 32% от плана.

«В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы», отметил Александр Моор.

Глава региона также пояснил, что заключение контрактов с подрядчиками и их финансирование продолжаются в соответствии с графиком.

В прошлом году Тюменская область на реализацию нацпроектов потратила в общей сложности около 8,4 млрд рублей. Регион стал одним и лучших в стране по финансированию и реализации госконтрактов и сделал почти все, что было запланировано.

Материалы по теме
В Тюменской области ремонтно-дорожные работы по нацпроекту выполнены на 69%Цифровое развитие Тюменской области по нацпроектам обсудили эксперты Губернатор Тюменской области проконтролировал темпы реализации нацпроектов в регионе
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25