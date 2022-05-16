Тюменская область при реализации нацпроектов сэкономила миллионы рублей

Так, только на контрактах для выполнения проекта «Чистая страна» составила более 12 млн рублей и еще 10 млн рублей на проекте «Чистая вода».
С начала текущего года в области уже заключено контрактов для осуществления нацпроектов на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей — 32% от плана.
«В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы», отметил Александр Моор.
Глава региона также пояснил, что заключение контрактов с подрядчиками и их финансирование продолжаются в соответствии с графиком.
В прошлом году Тюменская область на реализацию нацпроектов потратила в общей сложности около 8,4 млрд рублей. Регион стал одним и лучших в стране по финансированию и реализации госконтрактов и сделал почти все, что было запланировано.