Владельцы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени уходят с российского рынка

Fortum в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper — «Юнипро», сообщают в концерне. Это решение принято в связи с уходом финского концерна с российского рынка.
Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда в России»сообщают в «Фортум»
Значит ли это, что Тюмень останется без крупного бренда, пока неизвестно. «Наш Город» уже отправил запрос в московский офис «Фортума».
Напомним, что еще 3-го марта компания «Фортум» сообщила о том, что останавливает все свои инвестиционные проекты на территории РФ. Еще тогда в компании планировали минимизировать свою деятельность в России. сокращение Организация намерена продолжать сокращать присутствие в тепловой генерации в РФ.
Будут ли теперь власти возвращаться к теме национализации стратегических предприятий в Тюменской и Челябинской областях, после ухода Фортума с российского рынка — очень интересный вопрос.
В 2015 году Владимир Якушев, тогда губернатор Тюменской области, резко осаживал депутатов гордумы, рискнувших заговорить о национализации ТЭЦ в Тюмени:
«Насчет национализации депутаты погорячились, спишем на эмоции, — сказал губернатор. — Видимо, во время дискуссии у них отказали тормоза. Любое предположение о возможности национализации иностранных инвестиций — глупость. Такие заявления не создают благоприятного климата в регионе», так подводил итоги 2015 года на брифинге Владимир Якушев.
Именно он в свое время был активным сторонником «привлечения инвестиций» Фортума и продажи генерирующих мощностей иностранной компании.