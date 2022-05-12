Владельцы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени уходят с российского рынка

Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда в России»сообщают в «Фортум»