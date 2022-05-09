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Пасмурную, но теплую погоду прогнозируют в Тюмени 9 мая

9 мая 01:03
Фото: 1Mi
В понедельник синоптики прогнозируют в Тюмени пасмурную, но тёплую погоду, сообщает Гисметео.

До + 19 градусов прогреется воздух в областной столице, скорость ветра составит 1-3 метров в секунду. Осадков в городе не ожидается, влажность около 40%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Уже 10 мая резко усилится южный ветер. В Тюмени немного потеплеет до + 20 градусов, но риск возникновения пожаров увеличится. Скорость ветра составит 5-18 метров в секунду, влажность снизится до 38%.

Дожди ожидаются в среду. Температура воздуха днём составит + 14 градусов, скорость ветра 3-5 метров в секунду. С 5 до 11 часов в областной столице выпадет около 1 мм осадков, влажность 70%.

На следующей неделе серьёзных ливней не ожидается. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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