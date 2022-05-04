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Кому полагаются выплаты ко Дню Победы

4 мая 12:46
Фото: 1Mi
Самые крупные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной Войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Такую же сумму получат, не вступившие вновь в брак, вдовы, погибших во время Великой Отечественной Войны, в войнах с Финляндией и Японией.

В прошлом году традиционные выплаты ко Дню Победы получили более 65 тысяч человек. В этом году их уже чуть более 50-ти тысяч.

Согласно постановлению № 35-п Правительства Тюменской области от 7-го февраля 2022-го года, сумму в десять тысяч рублей получат участники войны, узники концлагерей, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, а также войны с Финляндией и Японией, не вступившие в брак снова.

По пять тысяч рублей полагается обладателям медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Аналогичную сумму получат те, кто более полугода в годы войны проработал в тылу или родился до 31-го декабря 1931-го года. Также эта выплата распространяется на детей, родители которых погибли во времена Великой Отечественной Войны.

Родившиеся до 9-го мая 1945-го года получат выплату в размере двух тысяч рублей.

Первые выплаты начали приходить еще в марте, ко Дню Победы все 154 миллиона рублей, выделенных из бюджета будут зачислены на карты адресатам. Для получения средств дополнительно обращаться никуда не нужно, деньги придут автоматически.

#Новости#Алена Патрушева#Город
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