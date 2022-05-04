Кому полагаются выплаты ко Дню Победы

По пять тысяч рублей полагается обладателям медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Аналогичную сумму получат те, кто более полугода в годы войны проработал в тылу или родился до 31-го декабря 1931-го года. Также эта выплата распространяется на детей, родители которых погибли во времена Великой Отечественной Войны.