В Тюмени продают логистический центр за 180 миллионов рублей на Одесской

Общая площадь объекта составляет 6 тысяч кв. м. В объявлении указано, что на территории базы расположены административно–офисное двухэтажное здание, склад площадью более 3 тысяч кв. м, теплые боксы, гаражи, кафе.
Подведены все городские коммуникации: электричество — 1 МегаВт, газ, вода, канализация. Логистический центр предлагают покупателю, как как инвестиционный проект с хорошей доходностью и окупаемостью за 7 лет.
Ранее в Тюмени, чуть менее месяца назад, был выставлен на продажу логистический центр, находящийся в 15 километрах от города по Московскому тракту. Стоимость объекта площадью 5 тысяч кв. м составляла 200 млн рублей.