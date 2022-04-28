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В Тюмени продают логистический центр за 180 миллионов рублей на Одесской

28 апреля 04:41
Фото: 1Mi
Готовый логистический центр продают в Тюмени за 180 миллионов рублей. Объявление о продаже производственно–складского комплекса на улице Одесской появилось три дня назад.
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Тюмень

Общая площадь объекта составляет 6 тысяч кв. м. В объявлении указано, что на территории базы расположены административно–офисное двухэтажное здание, склад площадью более 3 тысяч кв. м, теплые боксы, гаражи, кафе.

Подведены все городские коммуникации: электричество — 1 МегаВт, газ, вода, канализация. Логистический центр предлагают покупателю, как как инвестиционный проект с хорошей доходностью и окупаемостью за 7 лет.

Ранее в Тюмени, чуть менее месяца назад, был выставлен на продажу логистический центр, находящийся в 15 километрах от города по Московскому тракту. Стоимость объекта площадью 5 тысяч кв. м составляла 200 млн рублей.

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