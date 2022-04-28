В Ишиме загорелся крупный ТВЦ, запрет продажи алкоголя, новый ЖК на Харьковской

28 апреля пожар начался на верхнем этаже здания. Огонь распространился по магазину «Детский мир» и крыше торгового центра. На месте происшествия работают специалисты МЧС на спецтехнике. Всего в тушении пожара задействовано 43 человека. В МЧС отмечают, что огонь разошелся на 4800 квадратных метров. Однако информация о пострадавших на данный момент отсутствует.