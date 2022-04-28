В Ишиме загорелся крупный ТВЦ, запрет продажи алкоголя, новый ЖК на Харьковской

В Ишиме загорелся крупный торговый центр
28 апреля пожар начался на верхнем этаже здания. Огонь распространился по магазину «Детский мир» и крыше торгового центра. На месте происшествия работают специалисты МЧС на спецтехнике. Всего в тушении пожара задействовано 43 человека. В МЧС отмечают, что огонь разошелся на 4800 квадратных метров. Однако информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
По информации «Нашего города», ТВЦ «Гагаринский» владеет бизнесмен Андрей Кокорев. Несколько лет назад Владимир Воронин в своем блоге рассказывал, что торговый центр может загореться.
Черный дым от здания виден жителям почти всех районов Ишима.
В майские праздники тюменцы не смогут купить алкоголь
Как сообщили в администрации Тюмени, в майские праздники жителям и гостям областной столицы придется обойтись без алкогольных напитков, так как в эти дни будет действовать ограничение на их продажу.
Тем не менее, купить алкоголь все еще можно будет в заведениях общепита и у индивидуальных предпринимателей.
После майских праздников тюменцев ждет еще несколько дней с ограничением на продажу алкоголя. Ближайшая дата — 17 мая, Последние звонки в школах.
Спиртные напитки не будут продавать в День защиты детей, в День России, в День молодежи, в День города, а также 1 сентября и 4 ноября.
В Тюмени построят новый ЖК на Харьковской
На улице Харьковской ведутся работы по сносу домов. На этом месте через какое-то время могут построить новый жилищный комплекс. Об этом рассказал Руслан Кухарук. По его словам, этот вопрос обсуждается координационным советом администрации города.
«В рамках 1 этапа развития застроенных территорий застройщиком отселены и снесены многоквартирные дома по адресам: ул. Харьковская, д. 49, д. 51, д. 53», — рассказал мэр Тюмени в своём Telegram-канале.
Предполагается, что на улице Харьковской построят несколько высотных зданий.
Сейчас на этом месте продолжаются работы по сносу. Так, рабочие уже разобрали «деревяшки».