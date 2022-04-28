nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ишиме загорелся крупный ТВЦ, запрет продажи алкоголя, новый ЖК на Харьковской

28 апреля 18:33
Фото: 1Mi
Как сообщают очевидцы, сегодня днем в ТВЦ «Гагаринский» произошел пожар. Огонь охватил верхний этаж здания вместе с крышей. На данный момент не известно есть ли пострадавшие.
Сюжет
Тюмень

В Ишиме загорелся крупный торговый центр

28 апреля пожар начался на верхнем этаже здания. Огонь распространился по магазину «Детский мир» и крыше торгового центра. На месте происшествия работают специалисты МЧС на спецтехнике. Всего в тушении пожара задействовано 43 человека. В МЧС отмечают, что огонь разошелся на 4800 квадратных метров. Однако информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

По информации «Нашего города», ТВЦ «Гагаринский» владеет бизнесмен Андрей Кокорев. Несколько лет назад Владимир Воронин в своем блоге рассказывал, что торговый центр может загореться.

Черный дым от здания виден жителям почти всех районов Ишима.

В майские праздники тюменцы не смогут купить алкоголь

Как сообщили в администрации Тюмени, в майские праздники жителям и гостям областной столицы придется обойтись без алкогольных напитков, так как в эти дни будет действовать ограничение на их продажу.

Тем не менее, купить алкоголь все еще можно будет в заведениях общепита и у индивидуальных предпринимателей.

После майских праздников тюменцев ждет еще несколько дней с ограничением на продажу алкоголя. Ближайшая дата — 17 мая, Последние звонки в школах.

Спиртные напитки не будут продавать в День защиты детей, в День России, в День молодежи, в День города, а также 1 сентября и 4 ноября.

В Тюмени построят новый ЖК на Харьковской

На улице Харьковской ведутся работы по сносу домов. На этом месте через какое-то время могут построить новый жилищный комплекс. Об этом рассказал Руслан Кухарук. По его словам, этот вопрос обсуждается координационным советом администрации города.

«В рамках 1 этапа развития застроенных территорий застройщиком отселены и снесены многоквартирные дома по адресам: ул. Харьковская, д. 49, д. 51, д. 53», — рассказал мэр Тюмени в своём Telegram-канале.

Предполагается, что на улице Харьковской построят несколько высотных зданий.

Сейчас на этом месте продолжаются работы по сносу. Так, рабочие уже разобрали «деревяшки».

Материалы по теме
В Тюмени будут судить троих обвиняемых в продаже контрафактного алкоголяНа майские праздники в Тюмени приостановят продажу алкоголяВ майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя
#Новости#Алкоголь#Пожар#Итоги дня#Харьковская#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25