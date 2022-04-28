В Ишиме загорелся крупный торговый центр «Гагаринский»

Чёрный дым от пожара можно увидеть в любой точке Ишима. По информации «Нашего города», ТВЦ принадлежит бизнесмену Андрею Кокореву.
Борьбу с огнем ведут 43 человека. Площадь пожара — 4800 квадратных метров, сообщают представители МЧС.
«С подобными погодными условиями и наполнением данного здания, а так состояние его перекрытий невозможно быстро ликвидировать данный пожар»отметил ишимец Юрий Ч.
Сейчас в городе сильный ветер, температура воздуха + 22 градуса, влажность около 50%.
В администрации района сообщили, что «горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканала».
Стоит отметить, что ещё в марте 2018 года Владимир Воронин в своём блоге сообщал, что ТВЦ «Гагаринский» может загореться в любой момент. Торговый центр «по плотности заселения самый большой в городе».