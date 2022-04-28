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В Ишиме загорелся крупный торговый центр «Гагаринский»

28 апреля 12:32
В Ишиме 28 апреля днём загорелся верхний этаж ТВЦ «Гагаринский». По словам местных жителей, горит магазин «Детский мир» и крыша здания. О пострадавших пока не сообщается, на место инцидента прибыла спецтехника МЧС.

Чёрный дым от пожара можно увидеть в любой точке Ишима. По информации «Нашего города», ТВЦ принадлежит бизнесмену Андрею Кокореву.

Борьбу с огнем ведут 43 человека. Площадь пожара — 4800 квадратных метров, сообщают представители МЧС.

«С подобными погодными условиями и наполнением данного здания, а так состояние его перекрытий невозможно быстро ликвидировать данный пожар»отметил ишимец Юрий Ч.

Сейчас в городе сильный ветер, температура воздуха + 22 градуса, влажность около 50%.

В администрации района сообщили, что «горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, Водоканала».

Стоит отметить, что ещё в марте 2018 года Владимир Воронин в своём блоге сообщал, что ТВЦ «Гагаринский» может загореться в любой момент. Торговый центр «по плотности заселения самый большой в городе».

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