В Ишиме серьезный пожар в ТВЦ «Гагаринский», загорелся верхний этаж здания

О пострадавших пока не сообщается, но ущерб от ЧП значительный. К зданию подъехали четыре машины МЧС.
«То „Бегемотик“ затопило, теперь Детский мир горит»сообщила ишимка Ольга В.
Между тем в Тюмени горит сухая трава у Гагаринского парка, пожар всё ещё тушат спасатели МЧС.
Ранее ишимский блогер Владимир Воронин сообщил, что ещё в марте 2018 года ТВЦ «Гагаринский» по плотности заселения – самый большой торговый зал в городе. С одной стороны на него смотрят окна полицейского управления, с другой прокуратуры. Здание это «бочка с порохом под креслом городского головы».
Стоит отметить, что ТВЦ принадлежит бизнесмену Андрею Кокореву. Здание представляет собой лабиринт с нескончаемыми коридорами.