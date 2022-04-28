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В Ишиме серьезный пожар в ТВЦ «Гагаринский», загорелся верхний этаж здания

28 апреля 11:44
Фото: Ишим пере Подслушано
В Ишиме 28 апреля загорелся ТВЦ «Гагаринский», сообщают местные жители. Густой чёрный дым поднимается с крыши здания, его можно увидеть с любой точки города. На место ЧП уже прибыли расчёты МЧС, площадь возгорания более 120 квадратных метров.

О пострадавших пока не сообщается, но ущерб от ЧП значительный. К зданию подъехали четыре машины МЧС.

«То „Бегемотик“ затопило, теперь Детский мир горит»сообщила ишимка Ольга В.

Между тем в Тюмени горит сухая трава у Гагаринского парка, пожар всё ещё тушат спасатели МЧС.

Ранее ишимский блогер Владимир Воронин сообщил, что ещё в марте 2018 года ТВЦ «Гагаринский» по плотности заселения – самый большой торговый зал в городе. С одной стороны на него смотрят окна полицейского управления, с другой прокуратуры. Здание это «бочка с порохом под креслом городского головы».

Стоит отметить, что ТВЦ принадлежит бизнесмену Андрею Кокореву. Здание представляет собой лабиринт с нескончаемыми коридорами.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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